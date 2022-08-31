﻿Поисковики подняли останки 64 советских солдат





В Ельнинском районе подвели итоги учебно-тренировочной Вахты Памяти. Она традиционно проходит при поддержке проекта «Единой России» «Связь поколений».



Международная учебно-тренировочная Вахта Памяти проходит на Смоленщине в 24-й раз. Изначально учебная Вахта проводится для юных поисковиков и тех, кто хочет пополнить ряды поискового движения, но и опытные отряды не смогли пропустить это событие.



За несколько недель работы на ельнинской земле удалось поднять останки 64-х бойцов, имена двоих установили. Поисковики делятся промежуточными итогами за весь поисковый сезон: поднято 248 солдат, установлено 12 имен. Но это далеко не всё – в сентябре поисковики развернут масштабные работы в Угранском районе.



Эта учебно-тренировочная Вахта первая и особенная не только для юных поисковиков, но и для организаторов. Ее посвятили памяти друга, соратника, командира вяземского отряда «Долг», ушедшего из жизни, Александра Пронина.



Для молодых ребят из поисковых отрядов за три недели провели более 70 занятий, внимание уделяли больше практике, чем теории.



«Нас здесь было почти 600 человек из 15 регионов страны – Иркутск, Екатеринбург, Владимир, Иваново. Приехали и гости из Дагестана и Беларуси. У нас была безумно сложная работа – жара изнуряла, земля стала просто каменная. Но и это не помешало поднять наших солдат», — рассказала сенатор, лидер поискового движения на Смоленщине, координатор проекта «Единой России» «Связь поколений» Нина Куликовских.



Среди поисковиков от начала и до конца Вахты — «Славяне». Отряд из депутатов и сотрудников Смоленской областной Думы. На Вахте им удалось поднять одного безымянного солдата. Командир отряда, секретарь Смоленского реготделения «Единой России», председатель облдумы Игорь Ляхов поблагодарил поисковиков за работу.



«Спасибо, что принимаете участие в сохранении памяти. Пожалуй, нет семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война – забыть ее, забыть подвиг наших дедов – мы просто не имеем права. Я очень рад, что люди здесь собрались ни по приказу, ни по команде, а по зову сердца. Сберечь и восстановить память о тех, кто в кровопролитном 1941 году отдал свои жизни под Ельней – наша общая цель. Вопреки врагам, которые пытаются показать нам зубы, мы и дальше будем вести эту работу. Она сейчас нужда как воздух, как лекарство», — подчеркнул Игорь Ляхов.



Из 64-х поднятых солдат удалось установить лишь имена двоих. Однако сюда, в Ельнинский район, деревню Гурьево, приехали родственники бойцов, чьи имена были установлены ранее.



В наградном документе Фомы Ивановича Волкова было записано: «Товарищ Волков, являясь снайпером, удачно выбивает огневые позиции. Две победы снайперских дуэлей с фашистами. Он уничтожил 12 фашистских офицеров и солдат, за что достоин медали «За Отвагу».



Фоме было 17, когда он погиб. На фронт попал, приписав себе несколько лет. Родственники из Велижа – родная племянница и ее дети приехали, чтобы сказать «спасибо» поисковикам.



Имя еще одного бойца удалось установить с большим трудом – от времени бумагу разъело – эксперты провели большую и сложную работу, чтобы прочитать — «Иван Степанович Якунин, 1911 год рождения, Смоленская область».



Семья Топилина Василия Федоровича приехала из Москвы, чтобы проститься с родным дедом и дядей. «То, что вы делаете – это просто невозможно, это чудо. Вы не просто нашли нашего родного человека, но и восстановили его для нашей семьи — я никогда не видела, как выглядит мой дед, теперь знаю, благодаря вам», — обратилась к поисковикам родная внучка Ирина Галкина.



На родную землю забрали троих солдат, останки остальных захоронили в Братской могиле. Поисковики отмечают, что в некоторых случаях – лучше поступить именно так, чтобы не разделять бойцов.



20 августа, героев Великой Отечественной войны, бойцов Красной Армии, советских солдат, чьих-то отцов, дедов и прадедов, предали земле со всеми почестями. Они были захоронены на Ушаковом поле – месте, где зарождалась Гвардия.



Вечная память павшим за мир.

Евгений Захаренков, член Экспертного клуба региона, член Общественной палаты Смоленской области, председатель комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, преподаватель областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленская академия профессионального образования»:

Сегодня особенно важно говорить про патриотизм, про воспитание человека, искренне любящего свою страну, свою малую Родину. Как мне кажется, в поисковое движение России естественным образом вкраплены фундаментальные ценности нашей страны и людей — забота государства о своем народе, сохранение нашего исторического генотипа, увековечивание памяти каждого героя своего Отечества.

Не случайно в Ельнинском районе Смоленской области подвели итоги 24-ой учебно-тренировочной Вахты Памяти. Ельнинская операция — первая наступательная операция в Великой Отечественной войне. В ее ходе удалось прорвать сильную оборону противника и освободить значительную по размерам территорию. В боях на Ельнинской земле родилась советская гвардия, 14 солдатам и офицерам было присвоено звание Героя Советского Союза.

Мы часто говорим об уроках живой истории для современной молодежи, уверен, что главные занятия по этой дисциплине проходят именно в полях в рамках Вахт Памяти, где ребята действительно соприкасаются с судьбой нашего народа, на эмоционально-чувственном уровне воспроизводят жизнь наших земляков, героев защищавших наше Отечество.

Поисковое движение Смоленской области сегодня это более чем 70 отрядов, более 2 000 поисковиков, сотни больших и малых «Вахт Памяти». Установлены судьбы и имена свыше пяти тысяч воинов, найдены сотни родственников погибших героев. Каждый год в разных уголках Смоленщины проводятся торжественные акции погребения 2,5 – 3 тысяч бойцов. Именно на Смоленщине в 2015 году учрежден региональный праздник – День смоленских поисковиков, который ежегодно отмечается 18 февраля.

Мы, не уставая, говорим с гордостью о своих родственниках, погибших в годы Великой Отечественной войны, и именно наш долг сохранять в каждой семье память о героическом прошлом страны, о том, как освобождался Смоленск и Ельня, Витебск, Минск и Москва.

Марина Проскурнина, член Экспертного клуба региона, член Общественной палаты РФ, член Общественной палаты Смоленской области, председатель комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ главный редактор СОГУП «Центральная объединенная редакция»

Война не будет окончена, пока не будет похоронен последний солдат.

Из года в год святую миссию выполняют поисковики — люди, которые считают своим долгом возвращение из небытия имён солдат Великой Отечественной войны.

Смоленская земля — героическая земля. Тысячи людей погибли, защищая каждую пядь её от врага.

До сих пор не заросли раны на ее теле, до сих пор эхо тех далёких и страшных лет напоминает о себе, до сих пор она стонет от боли за всех убитых солдат.

И ведь это не случайно, что именно на нашей земле такое массовое развитие получило поисковое движение. И ряды поисковиков пополняются год от года. Приходят молодые ребята, чтобы встать на смену старшим товарищам. В этом ведь тоже состоит связь поколений. Единая связующая нить между прошлым и будущим.

С особым чувством гордости читаю о результатах Вахты памяти, если в ходе ее удалось установить личность погибшего. А значит солдат вернётся к родным.

Невозможно описать словами чувства, которые испытываешь, когда видишь, как плачут, склонив колени над братской могилой, родственники солдат. Как бережно высыпают из холщового мешочка горсть родной земли.

Ради таких моментов стоит продолжать поисковую работу. А ведь она не только в проведении Вахт Памяти заключается.

Поисковики много работают с документами, разыскивают данные о бойцах по запросам родственников, проводят патриотические акции.

И пока мы помним о прошлом, мы можем строить достойное будущее.