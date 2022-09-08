(заголовок)

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В День знаний, 1 сентября, в Калининграде Владимир Путин провел открытый урок «Разговор о важном», участниками которого стали победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

Глава государства в ходе «открытого урока» напомнил, что биотехнологии являются одним из самых перспективных направлений исследований. «У нас программа есть до 2030 года, и дай бог памяти, где-то 120 млрд рублей предусмотрено на эту программу. Вот вы были в «Курчатнике» — это только один из трех центров, которые мы создали в этой области», — добавил он.

Президент указал на важность решения задач, связанных с фундаментальной и прикладной наукой, и использования этих решений в российской промышленности, науке, фармацевтике, медицине, сельском хозяйстве и других отраслях.

Россия должна быть лидером по ключевым направлениям в науке и добиться технологического суверенитета. «Мы сами должны развивать внутри страны такие ключевые направления развития и быть не догоняющими, не ориентироваться только на то, что мы можем сделать не хуже, мы должны быть лидерами по ключевым направлениям. Мы должны иметь в руках так называемые ключи к определенным направлениям научной деятельности», — сказал Путин.

«Есть вещи, которые являются важнейшими для развития страны. Это генетика, цифровые технологии, биоинженерия, большие данные», — добавил он.

Глава государства подчеркнул важность ранней профессиональной ориентации и заверил, что в стране будет продолжаться работа над тем, чтобы у детей и подростков была возможность узнать больше о разных профессиях. «Ранняя профессиональная ориентация — это одна из целей, к которым мы стремимся. Чем раньше, тем лучше», — подчеркнул он. В связи с этим в стране развивается система конкурсов, которая нацелена на выявление талантливой молодежи.

Также Владимир Путин назвал очень важной поддержку российских военных — участников специальной военной операции на Украине со стороны общества, молодых людей. «Ребята, которые воюют там, рискуют своим здоровьем, а многие погибают, они должны понимать, за что они отдают свои жизни. Это чрезвычайно важные вещи. За Россию и за людей, которые в Донбассе живут», — сказал он. В связи с этим в школах по поручению президента будут еженедельно проводиться уроки правильных ценностей.

Александр Иванов, член Экспертного клуба, Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

Общение с молодым подрастающим поколением – важная неотъемлемая задача государства. Все новые способы взаимодействия, что внедряются и применяются, вызывают одобрение в широких кругах общественности. Первое сентября всегда начиналось с линейки, с торжественных и памятных мероприятий, с урока мира — и установление новых традиций есть по сути возврат к старому давно забытому. Беседа Президента Российской Федерации Владимир Владимировича Путина с участниками и победителями олимпиад, конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта может стать такой новой нормой и правилом, которое войдет в повседневность и будет востребована и необходима. Вслед за главой государства этот опыт могут перенять и руководители иных уровней, проводя в своих субъектах подобные лектории на актуальные и разнообразные темы. Стоит надеяться, что с требованиями поднятия флага в образовательных учреждениях, разучиванием гимна, проведением уроков мужества и «Разговоров о важном» данная традиция не сойдет на нет, не скатится к формализму, а станет тем отправным моментом, на котором будущие деятели науки, искусства и политики получат первые знания, опираясь на богатый опыт и традиции наших отцов и предков.

Марина ХОТУЛЁВА, член Экспертного совета, главный редактор СОГУП «Северная объединенная редакция»:

Этим летом посчастливилось побывать в замечательном музее Перславля-Залесского «Что изобрели русские первыми в мире». Огромный павильон вмещает макеты и стенды с электромобилем и велосипедом, телеграфом и радиотелефоном, самолетом и атомоходами. Первый искусственный спутник, цветная фотография, лазер, микрохирургия глаза и многое другое вписано в историю русских изобретений. Эти открытия положили начало феноменальному развитию самых разных сфер в области науки и техники. До сих пор нам нет равных в производстве боевой военной техники. Гидросамолет Бе-200 является единственным в мире реактивным самолетом-амфибией. Только у нас есть ледокольный флот. Наши ученые сделали феноменальные открытия в области математики, синтеза новых химических элементов, лазерной техники, теоретической и экспериментальной физики. Росту научно-технического прогресса способствует вовлечение детей и молодежи в программу ранней профориентации. Так, уже много лет в Сафонове специалисты АО «Авангард» реализуют проект «Билет в будущее» с воспитанниками детских садов и школьниками. Ведущие предприятия выстраивают систему преемственности со студентами Сафоновского филиала СмолАПО. Сафоновские ссузы успешно участвуют в чемпионате «Молодые профессионалы». На профильных сменах школьники делают первые шаги в перспективных профессиях.

