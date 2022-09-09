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Правила обработки персональных данных

12.09.2022
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ВНИМАНИЕ! 

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Профессиональные юристы КонсалтикиПлюс собрали в одном документе все изменения, которые произошли в законодательстве в сфере обработки персональных данных.

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в период с 1 по 30 сентября.

Что входит в подборку:

Какие изменения учесть компаниям с 1 сентября
Ответственность за нарушение ПД
Изменения в законах о ПД
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