Указ Губернатора Смоленской области

от 21.09.2022 № 92

О выполнении мероприятий

по обеспечению мобилизационного

развертывания Вооруженных Сил

Российской Федерации на территории

Смоленской области

На основании Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября

2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»



п о с т а н о в л я ю:

1. Руководителям исполнительных органов Смоленской области, главам муниципальных районов и городских округов Смоленской области:

— обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в количестве и в сроки, которые определены Министерством обороны Российской Федерации для Смоленской области;

— оказать содействие Военному комиссариату Смоленской области, военным комиссариатам муниципальных образований Смоленской области в организации своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, поставки техники на сборные пункты или в воинские части, в предоставлении зданий, сооружений, коммуникаций, земельных участков, транспортных и других материальных средств в соответствии с планами мобилизации.

2. Департаменту Смоленской области по внутренней политике

(И.В. Борисенко) обеспечить опубликование настоящего Указа в средствах массовой информации.

А.В. Островский