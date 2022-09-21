Указ Губернатора Смоленской области

от 21.09.2022 № 92
О выполнении мероприятий
по обеспечению мобилизационного
развертывания Вооруженных Сил
Российской Федерации на территории
Смоленской области
На основании Указа Президента Российской
Федерации от 21 сентября
2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»
п о с т а н о в л я ю:
1. Руководителям исполнительных органов Смоленской области, главам муниципальных районов и городских округов Смоленской области:
— обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в количестве и в сроки, которые определены Министерством обороны Российской Федерации для Смоленской области;
— оказать содействие Военному комиссариату Смоленской области, военным комиссариатам муниципальных образований Смоленской области в организации своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, поставки техники на сборные пункты или в воинские части, в предоставлении зданий, сооружений, коммуникаций, земельных участков, транспортных и других материальных средств в соответствии с планами мобилизации.
2. Департаменту Смоленской области по внутренней
политике
(И.В. Борисенко) обеспечить опубликование настоящего Указа в средствах массовой информации.
А.В. Островский
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