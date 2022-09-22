В России будет принят «золотой стандарт» школьного образования

Госдума во втором и третьем, окончательном, чтениях приняла законопроект о единых федеральных общеобразовательных школьных программах. Это значит, что со следующего учебного года во всех школах России будут введены единые федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП) «в качестве обязательного базового уровня требований к содержанию общего образования».

Кроме того, вводится новый порядок разработки школьных учебников. Так, государственный заказ на подготовку учебников и учебных пособий будет осуществлять Минпросвещения. Ведомство также будет утверждать авторский коллектив учебников, а исключительные права на них будут принадлежать РФ.

Закон вводит единый стандарт качества школьного образования — как программ, так и учебников. Принятие «золотого стандарта» позволит решить проблемы с необходимостью родителей нанимать репетиторов для подготовки детей к итоговым экзаменам. «Итоговая аттестация будет также осуществляться только на основании этих программ. Мы возвращаем нашей стране единое образовательное пространство», — говорил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Для начальной школы будут утверждены единые базовые программы по русскому языку, чтению и окружающему миру. В средней школе обязательными для применения станут программы по русскому языку и литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ.

Кроме того, предполагается ввести федеральную рабочую программу воспитания и федеральный календарный план воспитательной работы.

Михаил Артеменков, член Экспертного клуба региона, член Общественной палаты Смоленской области, председатель комиссии по образованию и науке, Ректор Смоленского государственного университета:

Принимаемый Государственной Думой закон о единых федеральных общеобразовательных школьных программах крайне важен, поскольку должен помочь преодолеть ту ситуацию, которая существует в современном школьном образовании. Различия в содержании образовательных программ, отсутствие в них обязательного ядра, различия в учебниках приводят к тому, что результаты образования спланировать чрезвычайно сложно. Соответственно, школьники при сдаче итоговых экзаменов – ОГЭ или ЕГЭ испытывают трудности, которые приходится компенсировать через занятия с репетиторами. Также возникает масса проблем при переходе школьника из одной школы в другую, а зачастую, и при переводе из одного класса в другой в рамках даже одного образовательного учреждения.

Также сложно выстроить свою образовательную траекторию бывшему школьнику при поступлении в учреждения высшего образования или среднего профессионального образования, поскольку общий уровень подготовки и наличие необходимого стандарта знаний и умений, которые формируются в школе, также отсутствуют.

Уверен, что принимаемый законопроект сможет серьезно продвинуть ситуацию к восстановлению единого образовательного пространства в стране, при этом сохранив возможности учитывать в школьной программе региональные и иные особенности при подготовке учеников.

Марина Хотулёва, член Экспертного совета, главный редактор СОГУП «Северная объединенная редакция:

В советское время не было проблем с унификацией образовательного стандарта. Единство требований к знаниям, умениям и навыкам определялось общими программами и учебниками. «Великий передел» начался в 90-е годы. Теперь мы пожинаем плоды либерализма. Учителя изнывают от нагрузки, связанной с разработкой программ и выбора учебного материала. Ученики испытывают дискомфорт при переходе из школы в школу даже в пределах одного города. Родители разуверились в качественном образовании и утонули в море учебников и суждений. Переход к «золотому стандарту образования» предоставит в будущем равные условия получения достойной базы знаний. При этом важно, что если у школ, как например, в гимназиях или лицеях, есть желание и возможность преподавать предметы более углубленно, то это право у них останется.

