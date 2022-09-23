Освобожденные территории стремятся в Россию

Большинство жителей освобожденных территорий и Донбасса готово принять участие в референдуме и поддержать вхождение в Российскую федерацию. В народных республиках, как посчитали социологи, голосовать намерены более 80% граждан. При этом более 90% жителей хотят быть в составе России.

По данным Республиканского института политических и социологических исследовании (РИПСИ),базирующегося в Крыму, в ДНР готовы принять участие в Референдуме 86% респондентов. В ЛНР — 87%. 83% жителей Запорожской области выразили желание участвовать в Референдуме о вхождении региона в Россию. В Херсонской области 72% жителей готовы принять участие в голосовании о статусе региона.

В ДНР «за» вхождение Республики в состав России – 94% от числа готовых принять участие в референдуме. В ЛНР поддерживают вхождение в РФ 93% электорально активных граждан. 87% электорально активных жителей Запорожской области готовы голосовать «за» вхождение региона в состав России, в Херсонской – 80%.

Поддержка населением идеи оставить свой регион в составе Украины находится на уровне статистической погрешности – от 1 до 2%, минимальная в ЛНР – 0%.

Марина Проскурнина, член экспертного клуба региона, член Общественной палаты РФ, член Общественной палаты Смоленской области, главный редактор СОГУП «Центральная объединенная редакция», эксперт Ассоциации НОМ:

Донецкая и Луганская народные республики, а также освобожденные Херсонская и Запорожская области приняли решение о проведении референдумов о вхождении в состав РФ. Во всех четырех регионах голосование будет проходить 23-27 сентября. У нас общая история, общие корни, общий генетический код. Мы связаны невидимыми узами, попытка разорвать которые ни к чему хорошему не привела. Чего мы ждем от референдума? Мы ждем возвращения русских на свою Родину, на которую они шли даже не восемь, а долгих тридцать лет. Мы ждем воссоединения России с ее историческими территориями. Мы ждем увеличения наших граждан примерно на 8 миллионов человек.Это необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны киевского режима и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Люди уже сделали свой выбор ради будущего своего и своих детей, ради жизни. Предстоящий референдум закрепит определенность, которой так не хватало все эти долгие восемь лет. Многодневное голосование, создание безопасных условий для проведения референдума, открытие участков в России для проведения референдумов, присутствие наблюдателей от ЦИК РФ – все это создает условия для открытого и честного волеизъявления граждан. И в результатах референдума не посмеет усомниться ни один здравомыслящий человек. Люди голосуют за мир, а не за войну. Я уверена, что результаты референдума даже превзойдут наши ожидания и превысят данные опроса Крымского Республиканского института политических и социологических исследований. И «за» выскажутся гораздо больше 80%. Донецкая и Луганская народные республики, Херсонщина и Запорожье станут частью огромной страны, которая берет их под свою защиту. А своих мы не бросаем. На проектном семинаре Общественной палаты РФ, на котором обсуждались вопросы развития гражданского общества освобожденных территории, я познакомилась с коллегами из Херсонской и Запорожской областей. С Игорем Качуром, заместителем председателя Общественного совета при ВГА Херсонской области, я поддерживаю связь и сейчас. Я знаю, что никто лучше людей, живущих на этих территориях, не скажет, чего они ждут от референдума. Их мысли и желания долгое время жили глубоко в их душах, но голос их становился все громче и сейчас эти слова звучат в унисон. Игорь Качур: Каждый обстрел лишь добавляет в наш лагерь, в наш стан людей, которые до этого момента не решались, но, понимают сейчас, что каждый выпущенный в нашу сторону снаряд, каждая выпущенная ракета – это аргумент в пользу того, чтобы порвать со своим прошлым и начать жить без страха, без напряжения, без подавления и в надежде на нормальное будущее. Чего ждем мы? Очень простых вещей, практически незаметных в обычной ситуации. Лиц встречных прохожих без напряженного немого вопроса в глазах: Ну сколько еще? Воздуха без гари, горизонта без дыма, ночи без разрывов. Машин, сигналящих в честь свадьбы. И детей. Много детей. Счастливых детей

Денис Пестунов, член Экспертного клуба региона, Председатель Общественной палаты Смоленской области, руководитель регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России»