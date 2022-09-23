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Часто задаваемые вопросы о мобилизации

25.09.2022



❓

Какой статус будет у призванных на службу в рамках мобилизации?

Граждане РФ, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

❓

Какие льготы положены семьям мобилизованных?

Некоторые льготы, положенные призванным по мобилизации (имеют статус военнослужащих по контракту), распространяются и на членов семьи: это бесплатный проезд к месту службы, подъёмное пособие в размере 25% оклада военнослужащего на каждого члена семьи, жилищное и медицинское обеспечение.

Также предусмотрена социальная защита членов семей военнослужащих, потерявших кормильца (возникает право на пенсию).

❓

Будут ли введены квоты по регионам и субъектам или организациям, в том числе бюджетным, и какие?

Квоты по численности призываемых из запаса не устанавливаются. Каждому региону определено отдельное мобилизационное задание, и оно зависит от количества граждан, состоящих на воинском учёте в субъектах РФ.

❓

Будет ли производиться бронирование работников промышленных предприятий (закрепление работников за конкретным видом деятельности и местом работы)?

Да, будет. Система бронирования существует и осуществляется в постоянном режиме, этот процесс никак не связан с мобилизацией. Эти списки ведутся постоянно.

Граждане, подлежащие бронированию, освобождаются от призыва на военную службу по мобилизации и последующих призывов в военное время на время предоставленной отсрочки.

В первую очередь это касается работников организаций оборонно-промышленного комплекса.

❓

Будет ли вводиться мобилизация для предприятий с точки зрения изменения режима работы, выполнения дополнительных или иных работ?

Основным отличием частичной мобилизации от общей является выполнение не всего комплекса мероприятий, предусмотренных мобилизационным планом, а только его части. Указом Президента РФ о частичной мобилизации в РФ перевод экономического комплекса страны (предприятий) на особый режим работы не предусматривается.

❓

Я получил повестку, каковы мои действия?

Вам необходимо прибыть в установленное время в указанное в повестке место.

❓

Что будет, если проигнорировать повестку?

В соответствии с Федеральным законом от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» при объявлении мобилизации граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться на сборные пункты в сроки, указанные в мотивационных предписаниях, повестках и распоряжениях военных комиссариатов, федеральных органов исполнительных властей, имеющих запасы. Невыполнение требований, изложенных в повестке, влечёт за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством.

❓

Можно ли жить на даче / снимать квартиру без постановки на учёт по месту жительства?

Вне периода мобилизации без постановки на воинский учёт возможно проживать в месте, отличном от места регистрации, не более 3 месяцев (ст. 8 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»). В период частичной мобилизации для этого требуется разрешение военного комиссариата.

❓

Как можно уволиться со службы в случае частичной мобилизации?

В период частичной мобилизации действуют следующие основания увольнения с военной службы:

а) по возрасту — по достижении военнослужащими предельного возраста пребывания на военной службе;

б) по состоянию здоровья — в связи с признанием военнослужащих военно-врачебной комиссией негодными к военной службе, за исключением изъявивших желание продолжить военную службу на воинских должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими;

в) в связи со вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.

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