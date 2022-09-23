Часто задаваемые вопросы о мобилизации







Какой статус будет у призванных на службу в рамках мобилизации?



Граждане РФ, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.





Какие льготы положены семьям мобилизованных?



Некоторые льготы, положенные призванным по мобилизации (имеют статус военнослужащих по контракту), распространяются и на членов семьи: это бесплатный проезд к месту службы, подъёмное пособие в размере 25% оклада военнослужащего на каждого члена семьи, жилищное и медицинское обеспечение.



Также предусмотрена социальная защита членов семей военнослужащих, потерявших кормильца (возникает право на пенсию).





Будут ли введены квоты по регионам и субъектам или организациям, в том числе бюджетным, и какие?



Квоты по численности призываемых из запаса не устанавливаются. Каждому региону определено отдельное мобилизационное задание, и оно зависит от количества граждан, состоящих на воинском учёте в субъектах РФ.





Будет ли производиться бронирование работников промышленных предприятий (закрепление работников за конкретным видом деятельности и местом работы)?



Да, будет. Система бронирования существует и осуществляется в постоянном режиме, этот процесс никак не связан с мобилизацией. Эти списки ведутся постоянно.



Граждане, подлежащие бронированию, освобождаются от призыва на военную службу по мобилизации и последующих призывов в военное время на время предоставленной отсрочки.



В первую очередь это касается работников организаций оборонно-промышленного комплекса.





Будет ли вводиться мобилизация для предприятий с точки зрения изменения режима работы, выполнения дополнительных или иных работ?



Основным отличием частичной мобилизации от общей является выполнение не всего комплекса мероприятий, предусмотренных мобилизационным планом, а только его части. Указом Президента РФ о частичной мобилизации в РФ перевод экономического комплекса страны (предприятий) на особый режим работы не предусматривается.





Я получил повестку, каковы мои действия?



Вам необходимо прибыть в установленное время в указанное в повестке место.





Что будет, если проигнорировать повестку?



В соответствии с Федеральным законом от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» при объявлении мобилизации граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться на сборные пункты в сроки, указанные в мотивационных предписаниях, повестках и распоряжениях военных комиссариатов, федеральных органов исполнительных властей, имеющих запасы. Невыполнение требований, изложенных в повестке, влечёт за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством.





Можно ли жить на даче / снимать квартиру без постановки на учёт по месту жительства?



Вне периода мобилизации без постановки на воинский учёт возможно проживать в месте, отличном от места регистрации, не более 3 месяцев (ст. 8 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»). В период частичной мобилизации для этого требуется разрешение военного комиссариата.





Как можно уволиться со службы в случае частичной мобилизации?



В период частичной мобилизации действуют следующие основания увольнения с военной службы:



а) по возрасту — по достижении военнослужащими предельного возраста пребывания на военной службе;



б) по состоянию здоровья — в связи с признанием военнослужащих военно-врачебной комиссией негодными к военной службе, за исключением изъявивших желание продолжить военную службу на воинских должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими;



в) в связи со вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.



