Приказ

ВОЕННОГО КОМИССАРА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

«23» сентября 2022 г. №174 г. Смоленск

О внесении изменений в приказ военного комиссара Смоленской области № 170 от 21.09.2022 г. «Об объявлении мобилизации»

Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 с 9:00 21 сентября 2022 г. объявлена частичная мобилизация Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Смоленской области.

Приказом военного комиссара Смоленской области № 170 от 21 сентября 2022 г. на территории Смоленской области объявлена частичная мобилизация.

На основании изложенного, в соответствии с положениями Федерального закона от 26.02.1997 № 31 -ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и ст. 17 Положения о военных комиссариатах, ПРИКАЗЫВАЮ: