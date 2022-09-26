ВОЕННОГО КОМИССАРА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«23» сентября 2022 г. №174 г. Смоленск
О внесении изменений в приказ военного комиссара Смоленской области № 170 от 21.09.2022 г. «Об объявлении мобилизации»
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 с 9:00 21 сентября 2022 г. объявлена частичная мобилизация Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Смоленской области.
Приказом военного комиссара Смоленской области № 170 от 21 сентября 2022 г. на территории Смоленской области объявлена частичная мобилизация.
На основании изложенного, в соответствии с положениями Федерального закона от 26.02.1997 № 31 -ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и ст. 17 Положения о военных комиссариатах, ПРИКАЗЫВАЮ:
- Исключить из приказа военного комиссара Смоленской области от 21 сентября 2022 г. № 170 «Об объявлении мобилизации» параграф 2, запрещающий офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов муниципальных образований, выезд за пределы района (города).
- Настоящий приказ объявить и разъяснить во всех организациях независимо от организационно — правовых форм и форм собственности.
А.Чечиков, военный комиссар Смоленской области,
полковник
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