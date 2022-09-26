ВОЕННОГО КОМИССАРА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21 сентября 2022 г. № 170 г. Смоленск
Об объявлении мобилизации
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г.
№ 647 с 9:00 21 сентября 2022 г. объявлена частичная мобилизация Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Смоленской области.
ПРИКАЗЫВАЮ:
§1
Всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, проживающим постоянно на территории Смоленской области, получившим персональные повестки военных комиссариатов муниципальных образований, явиться в сроки и пункты, указанные в их персональных повестках.
Гражданам, пребывающим в запасе, временно проживающим на территории Смоленской области, немедленно убыть к месту постоянного жительства и прибыть в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях, а при невозможности – в военный комиссариат муниципального образования по месту состояния на воинском учете.
§2
Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов муниципальных образований, выезд за пределы района (города) временно запрещается.
§3
Призываемые в соответствии с
§1 настоящего приказа офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса при явке по мобилизации обязаны иметь при себе документы и личные вещи, указанные в мобилизационных предписаниях и персональных повестках.
§4
Руководителям организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, освободить граждан, призываемых в соответствии с §1 настоящего приказа, от работы и службы, произвести с ними полный расчет, выплатить им заработную плату и обеспечить их явку в сроки и пункты, указанные в мобилизационных предписаниях или в персональных повестках.
§5
Руководителям организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, гражданам – владельцам транспортных средств доставить исправные автомобильные транспортные средства, дорожностроительную, подъемно-транспортную и другие машины и механизмы в сроки и пункты согласно нарядам военных комиссариатов муниципальных образований.
§6
Граждане Российской Федерации, не явившиеся по мобилизации в указанные им сроки и пункты, и руководители организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, владельцы транспортных средств, не поставившие в установленные сроки технику по нарядам военного комиссариата или препятствующие своевременной явке граждан и поставке техники по мобилизации, несут ответственность по Закону Российской Федерации.
§7
Настоящий приказ объявить и разъяснить во всех организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
А.Чечиков,
военный комиссар
Смоленской области,
полковник
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