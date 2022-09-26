Приказ

ВОЕННОГО КОМИССАРА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 сентября 2022 г. № 170 г. Смоленск

Об объявлении мобилизации

Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г.

№ 647 с 9:00 21 сентября 2022 г. объявлена частичная мобилизация Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Смоленской области.

ПРИКАЗЫВАЮ:

§1

Всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, проживающим постоянно на территории Смоленской области, получившим персональные повестки военных комиссариатов муниципальных образований, явиться в сроки и пункты, указанные в их персональных повестках.

Гражданам, пребывающим в запасе, временно проживающим на территории Смоленской области, немедленно убыть к месту постоянного жительства и прибыть в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях, а при невозможности – в военный комиссариат муниципального образования по месту состояния на воинском учете.

§2

Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов муниципальных образований, выезд за пределы района (города) временно запрещается.

§3

Призываемые в соответствии с

§1 настоящего приказа офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса при явке по мобилизации обязаны иметь при себе документы и личные вещи, указанные в мобилизационных предписаниях и персональных повестках.

§4

Руководителям организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, освободить граждан, призываемых в соответствии с §1 настоящего приказа, от работы и службы, произвести с ними полный расчет, выплатить им заработную плату и обеспечить их явку в сроки и пункты, указанные в мобилизационных предписаниях или в персональных повестках.

§5

Руководителям организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, гражданам – владельцам транспортных средств доставить исправные автомобильные транспортные средства, дорожностроительную, подъемно-транспортную и другие машины и механизмы в сроки и пункты согласно нарядам военных комиссариатов муниципальных образований.

§6

Граждане Российской Федерации, не явившиеся по мобилизации в указанные им сроки и пункты, и руководители организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, владельцы транспортных средств, не поставившие в установленные сроки технику по нарядам военного комиссариата или препятствующие своевременной явке граждан и поставке техники по мобилизации, несут ответственность по Закону Российской Федерации.

§7

Настоящий приказ объявить и разъяснить во всех организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

А.Чечиков,

военный комиссар

Смоленской области,

полковник