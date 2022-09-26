«УРОК ЦИФРЫ»: ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

С 26 сентября по 16 октября 2022 года в школах по всей стране проходят очередные «Уроки цифры». На этот раз речь пойдет об искусственном интеллекте. Мероприятие проводят АНО «Цифровая экономика», Минцифры и Минпросвещения России.

Цель «Урока цифры» — привлечь внимание детей к сфере искусственного интеллекта; показать, какие задачи он может решать с помощью технологий компьютерного зрения, обработки естественного языка и аналитики больших данных, а также дать ребятам возможность реализовать свои идеи.

Что такое «технологические стартапы»? Как искусственный интеллект помогает человеку повышать продуктивность и сокращать рутину? Кто такие «цифровые кентавры» и как ИИ-технологии меняют привычные профессии уже сегодня? Урок, построенный в формате видеолекции, доступной и интересной для школьников всех возрастов, поможет получить ответы на эти вопросы. Для закрепления знаний предусмотрено прохождение игрового тренажёра.

Приступить к занятию можно в любое время и в любом месте: в школе с учителем, дома с родителями или одному. Для самостоятельных занятий разработана мобильная версия.

Для педагогов разработаны методические рекомендации по проведению основного варианта урока.

Все материалы доступны на сайте https://урокцифры.рф