Четвертый день референдумов: свобода выбора в условиях террора

Сегодня идет четвертый день референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Предыдущий день отметился кровавым терактом в Херсоне, обстрелами гражданских объектов в ДНР и информационным давлением во всех регионах. Все это привело к обратной реакции людей: в двух регионах референдумы были признаны состоявшимися в связи с высокой явкой, превысившей 50%.

Самая высокая явка по итогам трех дней голосования зафиксирована в ДНР — 77,12%.

Явка избирателей в Луганской народной Республике по итогам трех дней голосования составила 76,09%.

Члены Общественной палаты Смоленской области считают, что вопрос проведения референдума абсолютно назрел.

Алексей Масляный, член Экспертного клуба региона, член Общественной палаты Смоленской области, региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Смоленской области

Всей душой и сердцем я поддерживаю своих коллег из Общественных палат ДНР и ЛНР!

Общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к руководству своих республик с предложением о «немедленном проведении референдума по вопросу вхождения в состав Российской Федерации».

Это станет торжеством исторической справедливости, обезопасит жителей республик, откроет новые возможности для восстановления и возвращения к полноценной мирной жизни.

«Все мы давно чувствуем и знаем, что Донбасс – это Россия. Мы воюем за это долгих восемь лет, мы ежедневно терпим за это удары по нашим домам, улицам, больницам, школам и детским садам. Пора стереть несуществующую границу между нашими государствами, как она давно стерта в наших сердцах», – говорится в обращении Общественной палаты ДНР.

По данным социологических исследований о высоком запросе на проведении референдумов и готовности войти в Россию Институт Социального Маркетинга привел следующие данные:

Наибольшую готовность участвовать в референдуме выразили жители народных республик — 80% в ДНР и 83% в ЛНР;

В Запорожской области о готовности принять участие в референдуме заявили 72% опрошенных; в Херсонской — 65%.

Также большинство респондентов положительно оценили будущее своей области и республики в составе России. Запорожская и Херсонская области — 80%, ДНР — 91% и ЛНР — 90%

Мы единое целое. Мы единая страна. Русские своих не бросают.

Боедов Андрей Александрович, член Экcпертного клуба региона, член Общественной палаты Смоленской области, заместитель председателя комиссии Общественной палаты по гражданско-патриотическому воспитанию, физической культуре и делам молодежи; учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кардымовская средняя школа имени Героя Советского Союза С.Н. Решетова» Кардымовского района Смоленской области



Территория Малой Руси, одной из «украин» некогда огромного Русского мира, после развала СССР превратилась в плацдарм по формированию новой государственности… Это новообразование создавалось по плану и под прямым руководством западных кураторов, постепенно превращаясь в собственную противоположность, от Руси к Антироссии. Дорогостоящие политтехнологи и другие специалисты по трансформации общественного сознания профессионально осуществили подмену традиционных ценностей на новые, связанные с другими смыслами и задачами. В результате в информационно-политическом пространстве современной Украины появилась идеология, основанная на ненависти – к собственной истории и культуре, к русскому языку, к миллионам собственных граждан… Эта идеология, когда процесс управления Украиной окончательно превратился в щедро оплаченный спектакль, стала господствующей. В соответствии с новыми задачами на Украине была реформирована система образования и воспитания детей и молодежи, создана мощная сеть средств массовой дезинформации, «зачищено» культурное пространство, поставлена «под ружье» и обучена натовскими инструкторами огромная армия. Любое инакомыслие жестоко и показательно подавлялось, что очень наглядно продемонстрировала бесчеловечная расправа в одесском Доме профсоюзов…

Однако, миллионы русскоязычных жителей Украины не разделяли идеологию ненависти и пропаганду нацизма. Восемь лет борьбы граждан Донецкой и Луганской народных республик за собственную свободу и независимость яркий этому пример. И народный референдум, который с 23 по 27 сентября проходит в ДНР, ЛНР, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей, это выстраданная возможность жителям этой земли вернуться в большую и сильную семью – в свое Отечество. Сегодня возвращение в состав России для населения освобожденных от нацистов территорий – вопрос выживания. По данным статистических опросов, проведенных среди будущих участников референдума — около 80 — 90 % респондентов заявляют о желании видеть свой регион в составе России.

