Ключи врачам

В рамках рабочего визита в Сычевский район Губернатор Алексей Островский вручил врачам ключи от квартир в новом доме, построенном специально для медработников Сычевской межрайонной больницы.

Стратегический для региональной системы здравоохранения вопрос обеспеченности медицинскими кадрами центральных районных больниц находится на особом контроле Губернатора Алексея Островского. Один из действенных механизмов решения кадровой проблемы – это предоставление врачам жилья.

По поручению Губернатора на территории Смоленской области начинается реализация программы обеспечения жильем медработников из разных муниципальных образований.

В качестве пилотного проекта в этом году в городе Сычевке построен трехэтажный, двенадцатиквартирный жилой дом для медицинских работников по адресу: улица Бычкова, д.15а.

Со словами приветствия к сычевским медикам, их семьям и жителям города обратился глава региона.

Алексей Островский: Дорогие смоляне, дорогие сычевляне! С большой радостью сегодня приехал к вам в Сычевку. Несмотря на дождливый день, событие, в честь которого мы все здесь сегодня собрались, очень радостное. Со строительством этого многоквартирного дома в области фактически стартовала программа обеспечения медицинскими кадрами центральных районных больниц муниципальных образований Смоленщины.

В данном случае инициатором строительства дома стали учредители и руководство двух социально ответственных и значимых для нашей области сельхозпредприятий – «Городнянское» и «Мещерское». Они занимаются развитием сельского хозяйства и социальной инфраструктуры на территории Сычевского и соседнего Новодугинского районов.

Cтарт программы обеспечения медицинскими кадрами муниципальных образований Смоленщины начался здесь, в Сычевке. Но в молодых специалистах нуждаются многие районные больницы. Поэтому в следующем году мы будем эту программу развивать по другим муниципальным образованиям: Рославльская ЦРБ, Вяземская ЦРБ и другие муниципалитеты получат жилье для медработников.

Я очень рад, что сегодня могу вручить ключи от новых квартир тем врачам, в том числе, выпускникам Смоленского медицинского университета, которые начнут работать здесь, в Сычевской центральной районной больнице и будут оказывать помощь нуждающимся в ней сычевлянам, чтобы не надо было долго ждать своей очереди, ездить в Вязьму, в Гагарин, в другие больницы. Помощь будете получать здесь. Я вас всех с этим поздравляю!

Из рук Губернатора ключи от квартир в торжественной обстановке получили семь врачей – молодых специалистов Сычевской межрайонной больницы: Егор Скорняков, Юлия Бондаренко, Кристина Кушнир, Ольга Лапина, Самира Гаценко, Ольга Каирдинова и Дмитрий Розов.

Поздравив медицинских работников с новосельем, Алексей Островский осмотрел квартиры и придомовую территорию, где оборудована детская площадка с прорезиненным покрытием для спортивных игр, а также обустроены парковка и контейнерная площадка для вывоза мусора.

Возведение дома началось в мае 2022 года. На строительство отводилось порядка 7,5 месяцев, однако построить этот социально значимый объект удалось фактически менее, чем за 5 месяцев.

В доме расположены 6 двухкомнатных квартир площадью 60 квадратных метров и 6 трехкомнатных – площадью 73 квадратных метра. Каждая из них укомплектована всем необходимым для проживания: мебелью, газовой плитой с вытяжкой, котлом для индивидуального отопления.

Алексей Островский: Здорово, когда смоляне возвращаются из других регионов, здесь живут и работают. Привычный тренд – отток кадров в Москву или в Подмосковье, а в данном случае – обратная, позитивная динамика.

В ходе общения с Губернатором врачи – новоселы выразили единодушное мнение, что данная мера поддержки медработников, несомненно, поспособствует привлечению высопрофессиональных кадров, врачей узких специальностей в центральные районные больницы, позволит улучшить качество медицинского обслуживания смолян.

Например, врач-стоматолог Сычевской ЦРБ Кристина Кушнир рассказала, что её в числе других молодых специалистов оповестили о планах строительства нового дома.

Кристина Кушнир: Мы знали и готовились. Наблюдали, как строится дом, наглядно убеждаясь, что это – не на словах. Признаться, не ожидали, что так быстро всё произойдет.

Врач рассказала, что она была студентом-целевиком, училась в Московском государственном медико-стоматологическом университете. По окончании высшего учебного заведения приехала работать на малую Родину. Отработала необходимый в рамках целевого набора период и продолжает работать в Сычевской больнице по сей день. Молодой врач строит планы – жить и работать в Сычевке.

Кристина Кушнир: Планируем, конечно, остаться здесь. Теперь – тем более, когда созданы такие жилищные условия. В квартире все понравилось: тепло, все новое, чистое, красивое. Мы рады! Будем здесь жить втроем – я, муж и ребенок.

Проскурнина Марина Георгиевна, член Общественной палаты Российской Федерации, главный редактор СОГУП» Центральная объединенная редакция»

Что включает в себя понятие стабильности для каждого из нас? Это, прежде всего, наличие стабильной работы и комфортного, а главное, собственного жилья.

Почему молодежь стремится в город? Потому что там можно найти работу! А если работа есть в твоём родном посёлке, почему бы не стать молодым специалистом на селе? Не зря же говорят: Где родился, там и пригодился.

Есть работа, но нет жилья. Замкнутый круг получается.

В Смоленской области к предоставлению жилья молодым специалистам, в частности, в области медицины наметился системный подход. По сути дела строительство многоквартирного дома в Сычевке для медиков области дало старт программе обеспечения медицинскими кадрами центральных районных больниц муниципальных образований Смоленщины.

В следующем году эту программу начнут развивать по другим муниципальным образованиям: Рославльская ЦРБ, Вяземская ЦРБ и другие муниципалитеты получат жилье для медработников.

Смоляне неоднократно поднимали проблему нехватки медицинских кадров не только на селе, но и в районных центрах.

Вопрос обеспеченности медицинскими кадрами центральных районных больниц находится на особом контроле Губернатора Алексея Островского.

Администрация Смоленской области под руководством Губернатора начала решать кадровую проблему с предоставления врачам жилья.

Это правильный подход, потому что он позволит в короткие сроки привлечь профессиональные медицинские кадры в муниципалитеты. А это в свою очередь повысит качество оказания медицинской помощи.

Замечательно было бы, если бы подобная программа стартовала бы и для молодых педагогов.

Ведь если будут на селе работать профессионалы, то и село жить будет, и прирастать людьми будет.

Александр Иванов, доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС, член Экспертного клуба региона

В тяжелое время борьбы с коронавирусом, медицинские работники были на самом переднем крае этого противостояния. И тем более жизненно необходимо создать достойные условия для проживания — этих героев «неведомой» войны. Сейчас, когда большая часть населения стремится покинуть регион, уехать на заработки в крупные города — необходимо создать привлекательные условия для жизни и работы, как медицинских специалистов, так и иных востребованных работников. Открытие новых жилых объектов, тем более в провинции, создание приемлемых условий быта и может стать тем стимулом, который привлечет — так необходимые области кадры. А если в регионе будут квалифицированные медицинские специалисты — это покажет заботу государства и местных властей, в лице губернатора о населении, о будущем нашей страны.Нравится

