Смоляне приглашаются к участию в конкурсе «Школьная Лига Лекторов»

Российское общество «Знание» проводит Всероссийский конкурс «Школьная Лига Лекторов». Прием заявок для участия продлится до 31 октября.

«Школьная Лига Лекторов» – масштабный конкурс, в рамках которого обучающиеся в общеобразовательных организациях и образовательных организациях среднего профессионального образования со всей страны смогут поделиться знаниями со сверстниками.

Целью конкурса является популяризация просветительской деятельности среди молодежи, а также формирование навыков публичных выступлений. Принять участие в мероприятии смогут молодые просветители Смоленской области в возрасте от 14 до 17 лет.

Конкурс состоит из семи этапов:

— Регистрация и сбор заявок для участия – до 31 октября.

— Запись и загрузка видео-лекций – до 13 ноября.

— Просветительский онлайн-курс для участников – с 1 по 30 декабря.

— Выступление в рамках онлайн-трансляции с лекцией на широкую аудиторию слушателей – с 29 января по 5 февраля.

— Полуфинал – с 9 по 31 марта 2023 года.

— Финал – с 24 по 26 апреля 2023 г.

— Церемония награждения победителей конкурса.

Подать заявку для участия в мероприятии, а также узнать подробную информацию можно на официальном сайте конкурса: https://shkolnayaligalektorov.znanierussia.ru/.