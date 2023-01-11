Более 744 миллиардов киловатт часов электроэнергии выработала Смоленская АЭС ﻿





29 декабря 2022 года объём электроэнергии, выработанной энергоблоками Смоленской АЭС за все годы эксплуатации, превысил 744 миллиарда киловатт•часов. Этого количества энергии хватило бы, чтобы снабжать всю Россию более восьми месяцев.

«Коллектив атомной станции успешно выполняет главные обязательства – безопасно и надежно эксплуатирует энергоблоки атомной станции, обеспечивает потребителей экологически чистой и доступной электрической и тепловой энергией. В 2022 году Смоленская АЭС выдала в Единую энергетическую систему станы более 21 миллиарда киловатт•часов», — отметил, подводя итоги года, директор Смоленской АЭС Павел Лубенский.

В уходящем году коллектив Смоленской АЭС уверенно решал задачи по ремонту и модернизации энергоблоков, повышению их эффективности и надежности с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования, осваивал новые технологии, развивал культуру безопасности и производственную систему Росатома.

Значимыми событиями для Смоленской АЭС стали получение двух лицензий Ростехнадзора — на дополнительный 5-летний срок эксплуатации энергоблока №1 (до 2027 года) и на обращение с изотопом кобальтом-60 (до 2037 года).

В 2022 году Смоленская станция вновь подтвердила статус предприятия – Лидера Производственной системы Росатома. Положительные практики нашего предприятия в области ПСР рекомендованы экспертами партнерской проверки для распространения в отрасли.

Наряду с решением производственных задач, атомная станция продолжила реализацию социальных, благотворительных и экологических инициатив. Наградой Международного конкурса Неправительственного экологического фонда имени В.И.Вернадского в номинации «Устойчивое развитие» был отмечен проект Смоленской АЭС «ЭкоЛогично». Высокую оценку в конкурсе госкорпорации «Росатом» имени А.П. Александрова получили проекты Смоленской АЭС «Чистая энергия» и «Мы вместе». За содействие в достижении национальных целей, формирование устойчивой социальной среды в регионе присутствия и развитие экологической культуры Смоленская АЭС удостоена международной премии #МыВместе, основанной при поддержке Президента России Владимира Путина.

«В 2023 году коллективу Смоленской АЭС предстоит решить целый ряд значимых и ответственных задач. Наша первая и главная задача – обеспечение государственного плана по выработке электроэнергии. В 2023 году необходимо выдать в Единую энергосистему страны не менее 20,5 миллиарда киловатт•часов. Достижение этого ключевого ориентира напрямую зависит от качества и эффективности плановой ремонтной кампании, которая начнется 13 февраля, — отметил директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. — Абсолютным приоритетом, как и прежде, останется безопасность эксплуатации и надежность действий персонала. Также в числе ключевых задач — дальнейшее развитие культуры безопасности, реализация программы внедрения 7 «золотых правил» концепции «Vision Zero», работы по подготовке к сооружению замещающих мощностей САЭС-2». Уверен, что и в 2023 году наш коллектив использует все резервы для развития и внесет достойный вклад в обеспечение энергетической безопасности России».

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС