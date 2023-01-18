﻿В Смоленской области проходит неделя профилактики неинфекционных заболеваний

С 16 января в Смоленской области проходит неделя профилактики неинфекционных заболеваний. Министерство здравоохранения России предупреждает, что 63% всех смертей обусловлены данными заболеваниями, 25% из них преждевременные, то есть их можно предотвратить. Поэтому очень важно обратить внимание на образ жизни как можно раньше.

Здоровье человека на 50-55% зависит от образа жизни, причем правильный образ жизни способен не только затормозить развитие хронических болезней и улучшить течение и прогноз уже имеющихся диагнозов, но он также тормозит генетическую предрасположенность к ХНИЗ и подавляет воздействие вредных факторов окружающей среды и экологии.

«Наибольшее число смертей в Смоленской области, как и в России в целом, обусловлено хроническими неинфекционными заболеваниями. Начиная с 2020 года наблюдается линейный рост количества умерших от причин, связанных с ХНИЗ. Заболеваемость населения постоянно растет», – отметила заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Лебедева.

По данным уникального исследования ЭССЕ-РФ, в России преобладают четыре основных фактора риска: высокое артериальное давление, высокий уровень холестерина, чрезмерное употребление алкоголя и табакокурение.

Важно ввести за правило регулярно контролировать жизненно важные показатели здоровья, такие как артериальное давление, частота пульса, уровень сахара и холестерина в крови, индекс массы тела, а также проходить регулярные профилактические медицинские осмотры.