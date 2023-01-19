22 января в Смоленском госуниверситете пройдёт День открытых дверей

Участников ждёт знакомство с факультетами, мастер-классы по ЕГЭ и консультации приёмной комиссии, а также профориентационный квест, который поможет выпускникам школ найти образовательную программу по душе.

Как и в прошлом году, каждая локация квеста будет посвящена определённому факультету. Выполняя задания, школьник может узнать больше об интересующей его профессии и познакомиться с преподавателями и студентами. 12 участников квеста, набравшие определённое количество баллов, получат приглашение на чаепитие с ректором СмолГУ Михаилом Артеменковым.

Также на протяжении всего мероприятия в холле у концертного зала специалисты приёмной комиссии СмолГУ будут отвечать на вопросы о поступлении.

Подробная программа мероприятия

11:00–11:50 – мастер-классы по ЕГЭ:

«Подготовка к ЕГЭ по биологии» – аудитория 43 учебного корпуса № 1. Спикер – Ирина Анатольевна Фадеева;

«Задачи ЕГЭ по физике» – (аудитория 426 учебного корпуса № 2). Спикер – Андрей Викторович Дюндин;

«Задачи ЕГЭ по информатике. Динамическое программирование» – (аудитория 231 учебного корпуса № 2). Спикер – Сергей Валерьевич Козлов;

«Подготовка к ЕГЭ по истории» – (аудитория 72 учебного корпуса № 1). Спикеры – Наталья Владимировна Никитина, Ольга Анатольевна Петухова;

«Подготовка к ЕГЭ по литературе» – (аудитория 129 учебного корпуса № 2). Спикеры – Ксения Олеговна Высокович, Ирина Владимировна Марусова.

12:00–12:40, концертный зал СмолГУ – встреча с ректором СмолГУ Михаилом Николаевичем Артеменковым и ответственным секретарём приёмной комиссии Марией Анатольевной Белугиной.

12:50–13:20 – знакомство с факультетами, встреча с деканами и преподавателями.

13:30–15:00 – профориентационно-развлекательный квест «Мам, я сдам!», который поможет познакомиться с факультетами и выбрать направление для себя.

15:10–16:10 – мастер-классы по ЕГЭ. ТОП–3:

«Задачи ЕГЭ по математике с элементами теории вероятности» – аудитория 426 учебного корпуса № 2. Спикер – Алексей Андреевич Хартов;

«Клише и… немного творчества (сочинение ЕГЭ по русскому языку)» – аудитория 218 учебного корпуса № 2. Спикер – Валентина Сергеевна Ковалева.

«Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» – аудитория 505 учебного корпуса № 3. Спикеры – Ольга Александровна Ивенкова, Василий Владиславович Двойнев, Олег Александрович Кажанов.

Специалист

управления по связям с общественностью

Виола Журихина

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