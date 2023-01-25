﻿В Смоленской области проходит Неделя информированности о важности диспансеризации и профосмотров





В рамках Недели информированности о важности диспансеризации Министерство здравоохранения информирует смолян о важности посещения профилактических осмотров. Многие хронические неинфекционные заболевания протекают в скрытой форме и благодаря простым анализам можно выявить факторы риска или раннюю стадию и успешно начать лечение. Это касается сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, болезней органов дыхания и сахарного диабета, являющихся основной причиной смертности.

По статистике в России за 2021 год диспансеризацию прошли около 34% от общего числа населения. В 2022 году по Смоленску и области для прохождения диспансерного осмотра было запланировано и приглашено около 250 тысяч человек, из них пришли около 50%. А по итогам треть смолян были направлены на дополнительные обследования и консультации узкопрофильных специалистов.

«Недостаточное количество людей трудоспособного возраста внимательно относятся к своему здоровью, поэтому на фоне даже незначительного воздействия факторов риска, особенно алкоголя и табака, они становятся жертвами серьезных осложнений и летальных исходов», – обращает внимание главный профилактолог Смоленской области, заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Лебедева.