﻿Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики онкологических заболеваний

В Смоленской области проходит Неделя профилактики онкологических заболеваний, которые в России ежегодно диагностируют более чем у 600 тысяч человек, при этом более 300 тысяч из них погибают. Именно поэтому профилактика и раннее выявление рака важны для сохранения жизни и здоровья.

В прошлом году в регионе злокачественные новообразования были выявлены у 3 943 человек. Наиболее часто диагностировались онкологические заболевания кожи, кроме меланомы, рак молочной железы, дыхательной системы, кишечника и желудка. Ведущая патология среди женского населения – рак молочной железы, мужского – опухоли трахеи, бронхов и легких. Максимальное число онкозаболеваний приходится на возрастную группу 65-69 года. Врачи-онкологи отмечают двукратный рост выявления злокачественных новообразований за последние 10 лет.

«Очень важно регулярно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры. Это спасет вас от многих серьезных заболеваний, в том числе – онкологических. Диспансеризация доступна всем гражданам России и проводится один раз в 3 года в возрасте с 18 до 39 лет и ежегодно с 40 лет в поликлинике по месту жительства», – отмечает кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник ПНИЛ СГМУ Минздрава РФ, врач-онколог ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический клинический диспансер» Мариам Арабачян.

На сегодняшний день в программу диспансеризации входит 7 скрининговых обследований, которые направлены на раннее выявление онкологических заболеваний:

— цитологическое исследование мазка с шейки матки – выполняется 1 раз в 3 года, начиная с 18 лет;

— рентгеновская маммография – выполняется 1 раз в 2 года с 39 лет;

— гастроскопия – рекомендована всем пациентам в возрасте 45 лет для раннего выявления опухолей верхних отделов желудочно-кишечного тракта;

— анализ кала на скрытую кровь для диагностики колоректального рака – выполняется 1 раз в 2 года с 40 до 64 лет;

— ежегодное проведение флюорографии для диагностики опухолей легких;

— анализ крови на ПСА (простатический специфический антиген) у мужчин – рекомендован с 45 лет, сдается 1 раз в 5 лет;

— визуальный осмотр кожных покровов, щитовидной железы, ротовой полости, лимфатических узлов – проводится с 40 лет.

Врачи-онкологи настоятельно рекомендуют ответственно относиться к своему здоровью, следить за «сигналами» организма и своевременно проходить обследования.