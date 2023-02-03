За январь 2023 года Смоленская АЭС выдала потребителям более 2,3 миллиарда киловатт·часов электроэнергии

Это на 107 млн киловатт·часов больше, чем за аналогичный период 2022 года. 2,3 млрд киловатт·часов – этого объема энергии достаточно, чтобы более 3 месяцев обеспечивать все предприятия и население Смоленской области.

В 2023 году Смоленской АЭС необходимо выдать в Единую энергосистему страны 21,130 млрд киловатт·часов — такое плановое задание получено от Федеральной антимонопольной службой России. Выполнение государственного задания по генерации низкоуглеродной электроэнергии, позволит Смоленской АЭС по итогам года не допустить выбросы парниковых газов в атмосферный воздух в объеме свыше 11 млн тонн эквивалента СО2. Таким образом, атомная станция продолжит вносить свой вклад в обеспечение одной из ключевых целей устойчивого развития «Борьба с изменениями климата».

На сегодняшний день на Смоленской АЭС в работе три энергоблока, общая мощность составляет 3147 мегаватт, замечаний к работе оборудования нет.

Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.

Справка:



Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС