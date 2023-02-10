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Налоги, взносы и отчетность в феврале: на что обратить внимание

10.02.2023

Изменений достаточно много. В их числе новые отчеты в ФНС и СФР, новые сроки сдачи 6-НДФЛ и уплаты имущественных налогов.

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Опубликовано в категории Новости

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