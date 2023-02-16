Неделя овощей и фруктов

Смоленская область присоединилась к Неделе популяризации потребления овощей и фруктов. Департамент здравоохранения региона напоминает о важности потребления клетчатки.

Овощи и фрукты занимают достаточно важное место в рационе, они являются ценным источником клетчатки, витаминов, углеводов, органических кислот и минеральных веществ. Согласно рекомендациям врачей, сегодня их необходимо потреблять не менее 400 граммов в день! Однако, согласно результатам Мониторинга здорового образа жизни, проведенного в Смоленской области Центром общественного здоровья и медицинской профилактики при методической поддержке Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России, жители Смоленской области едят фрукты и овощи всего 5 раз в неделю, в день от силы употребляют 2 порции, вместо рекомендованных 4-5.

«К сожалению, смоляне чаще всего рассматривают овощи и фрукты лишь в качестве источников витаминов и недооценивают роль пищевой клетчатки, которой они богаты. Ранее ее вообще считали балластным веществом, не нужным организму. Это привело к тому, что прилавки магазинов заполнили рафинированные продукты глубокой промышленной переработки, практически лишенные ценных пищевых волокон, содержащие углеводы с высоким гликемическим индексом и способствующие увеличению рисков развития серьезных заболеваний: сахарного диабета и ожирения. Однако наука идет вперед и учеными уже доказаны полезные свойства клетчатки», – обращает внимание специалист по рациональному питанию Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Марина Яйкова.

Клетчатка важна для профилактики колоректального рака за счет того, что стимулирует перистальтику кишечника, способствуя его регулярному опорожнению и снижению времени контакта с токсичными веществами, а также впитывает часть холестерина в кишечнике, снижая риски атеросклероза. Специалист Центра подчеркивает, что в ежедневном рационе, не зависимо от сезона, должно быть не менее 4-5 порций овощей и фруктов. Например, пара салатов по 150 г и один-два фрукта покроют рекомендуемый дневной уровень потребления – минимум 400 грамм.

И сделать это можно вполне бюджетно, без дорогих экзотических продуктов. Квашеная капуста, винегрет, овощное рагу, салаты из моркови, садовые и лесные ягоды, замороженные в сезон, яблоки, тыква, щи с грибами – прекрасные источники ценной клетчатки.

Овощи и фрукты занимают достаточно важное место в рационе, они являются ценным источником клетчатки, витаминов, углеводов, органических кислот и минеральных веществ. Согласно рекомендациям врачей, сегодня их необходимо потреблять не менее 400 граммов в день! Однако, согласно результатам Мониторинга здорового образа жизни, проведенного в Смоленской области Центром общественного здоровья и медицинской профилактики при методической поддержке Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России, жители Смоленской области едят фрукты и овощи всего 5 раз в неделю, в день от силы употребляют 2 порции, вместо рекомендованных 4-5.

«К сожалению, смоляне чаще всего рассматривают овощи и фрукты лишь в качестве источников витаминов и недооценивают роль пищевой клетчатки, которой они богаты. Ранее ее вообще считали балластным веществом, не нужным организму. Это привело к тому, что прилавки магазинов заполнили рафинированные продукты глубокой промышленной переработки, практически лишенные ценных пищевых волокон, содержащие углеводы с высоким гликемическим индексом и способствующие увеличению рисков развития серьезных заболеваний: сахарного диабета и ожирения. Однако наука идет вперед и учеными уже доказаны полезные свойства клетчатки», – обращает внимание специалист по рациональному питанию Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Марина Яйкова.

Клетчатка важна для профилактики колоректального рака за счет того, что стимулирует перистальтику кишечника, способствуя его регулярному опорожнению и снижению времени контакта с токсичными веществами, а также впитывает часть холестерина в кишечнике, снижая риски атеросклероза. Специалист Центра подчеркивает, что в ежедневном рационе, не зависимо от сезона, должно быть не менее 4-5 порций овощей и фруктов. Например, пара салатов по 150 г и один-два фрукта покроют рекомендуемый дневной уровень потребления – минимум 400 грамм.

И сделать это можно вполне бюджетно, без дорогих экзотических продуктов. Квашеная капуста, винегрет, овощное рагу, салаты из моркови, садовые и лесные ягоды, замороженные в сезон, яблоки, тыква, щи с грибами – прекрасные источники ценной клетчатки.