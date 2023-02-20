﻿Роль экспертов в формировании политической повестки регионов

Передача дополнительных полномочий регионам сначала в рамках борьбы с пандемией, потом в связи с проведением спецоперации, усилила роль региональной власти и потребовала повышения качества политической, экономической и социологической экспертизы на местном уровне.

Именно эксперты способны формировать политическую повестку на местах, определять актуальные проблемы, анализировать существующие тенденции развития, предлагать прорывные решения.



Пестунов Денис Юрьевич, Председатель Общественной палаты Смоленской области

В условиях укрепления, сплочения гражданского общества современной России, перед внешними угрозами сегодняшнего дня, важным фактором является участие региональных экспертных сообществ в принятии эффективных управленческих решений органами государственной власти и местного самоуправления в сфере социально-экономического и политического развития регионов.

Вовлечение профессионалов в данный процесс, хорошо знакомых с проблематикой на местах в той или иной сфере, понимающих ожидания жителей и возможные направления развития ситуации, позволяет давать аргументированные, взвешенные заключения, которые могут стать частью внутренней региональной политики.

С развитием современных инфокоммуникационных технологий, особенно позволяющих организовывать сетевое взаимодействие, появляются возможности их использования для повышения эффективности формирования экспертных оценок.

Марголина Ольга Павловна, член Общественной палаты Смоленской области, журналист газеты «Рабочий путь», главный редактор газеты «Смоленские губернские ведомости»

В Смоленской области сформирован пул разносторонних экспертов. Привлечение людей, обладающих компетенциями в различных областях, является способом взглянуть на проблемы под разным углом зрения. Оценки экспертов востребованы не только общественностью, но и органами власти. Глава региона Алексей Островский уделяет большое внимание общению со всеми слоями населения, умеет слушать и слышать. В области с экспертным сообществом выстроено конструктивное взаимодействие.



