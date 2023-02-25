Смоленская область присоединилась к Неделе ответственного отношения к репродуктивному здоровью и здоровой беременности

В Смоленской области проходит Неделя ответственного отношения к репродуктивному здоровью и здоровой беременности. Согласно последним Всероссийским данным, 10 миллионов жителей страны репродуктивного возраста бесплодны. Из 100 бездетных пар почти половина не имеют детей по причине абортов, мужского бесплодия, связанного с инфекциями, передаваемыми половым путем, влиянием на репродуктивное здоровье факторов окружающей среды, условий работы и вредных привычек.

На практике ситуация выглядит следующим образом: в 2022 году в Смоленской области появились на свет 5 526 детей, что значительно меньше, чем в 2021 году (6 143 детей) и в 2020 году (6 537 детей). При этом вырос и возраст становления родителями. В большей степени женщины становились мамами в возрасте от 30 до 39 лет.

Врачи акушеры-гинекологи обращают внимание, что достижения современной науки и медицины, глубокое изучение проблем населения позволяют успешно бороться с недугами. Нередко молодые пары становятся родителями, прибегая к вспомогательным репродуктивным технологиям. Так, в Смоленской области число проведенных циклов экстракорпорального оплодотворения, который проводят в Перинатальном центре города Смоленска, за 2022 год составило 136, из них на учет по беременности было взято 80 женщин и родилось 74 малыша.

Врач акушер-гинеколог Центра охраны репродуктивного здоровья подростков, специалиста в области демографии Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анастасия Сухорукова обращает внимание: спланированная и заблаговременная подготовка к беременности и родам значительно снижает возможные негативные осложнения течения беременности, родов, послеродового периода, а также позитивным образом влияет на здоровье будущего малыша.

«Подготовка к беременности необходима абсолютно всем парам, планирующим в ближайшем будущем малыша. Она важна в равных долях и для женщины, и для мужчины, поскольку они оба несут ответственность за здоровье будущего ребенка и обеспечивают его своим генетическим материалом. К врачу-акушеру-гинекологу необходимо обратиться минимум за 3 месяца до предполагаемого зачатия для обследования, а также получения информации касательного дополнительной поддержки организма витаминами и микроэлементами, а также модификации образа жизни», – отмечает Анастасия Сухорукова.