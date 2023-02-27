На Смоленской АЭС введена в опытно-промышленную эксплуатацию информационная система поддержки эксплуатации﻿





Информационная система поддержки эксплуатации (ИС ПЭ) — это уникальный цифровой продукт концерна «Росэнергоатом», задача которого — повысить надежность, эффективность и безопасность АЭС. Проект по созданию и внедрению ИТ-системы реализуется в электроэнергетическом дивизионе Росатома с 2019 года. Смоленская атомная станция вошла в первую волну перехода на новую ИТ-платформу. Пилотными площадками также стали Балаковская, Белоярская, Кольская и Ростовская АЭС.

«Цифровая трансформация определена сегодня одной из пяти национальных целей. Проект Информационной системы поддержки эксплуатации является ключевым и самым масштабным в программе цифровизации Концерна «Росэнергоатом». При создании системы использован опыт и лучшие практики всех АЭС в области процессов эксплуатации, управления ремонтами, ресурсами и документацией. Реализация этого проекта позволит повысить эффективность работы атомной станции и снизить удельные затраты на выработку электроэнергии», — подчеркнул директор Смоленской АЭС Павел Лубенский.

Информационная система поддержки эксплуатации объединяет все жизненно-важные процессы, связанные с оборудованием атомных станций, и интегрирована с другими ИТ-системами «Росэнергоатома». В нее включена автоматизация ведения оперативной эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, инженерной поддержки, управления ресурсами и документацией. Система позволяет осуществлять сбор данных о различных объектах, обеспечивать поддержку эксплуатации АЭС, используя цифровую систему контроля производства, дает возможность оптимизировать производственные процессы.

В ноябре 2022 года были завершены приемо-сдаточные испытания ИС ПЭ в части функционала и интеграции со смежными системами. В ходе испытаний специалисты АЭС убедились, что она соответствует всем функциональным требованиям.

Сейчас идет важный этап опытно-промышленной эксплуатации, во время которого персоналу предстоит обучиться работать в системе, дать свои замечания по функционалу, интерфейсам. Все это должно привести к совершенствованию цифрового продукта для перехода в промышленную эксплуатацию.

Пользователями системы станет практически весь эксплуатационный и ремонтный персонал атомной станции, а также сотрудники подрядных организаций, в том числе «Атомэнергоремонта».

Внедрение ИС ПЭ на Смоленской АЭС в промышленную эксплуатацию запланировано в июне 2023 года. Следующим шагом станет тиражирование системы на Калининскую, Курскую, Ленинградскую, Нововоронежскую АЭС, а также на ПАТЭС. В перспективе планируется ее использование на зарубежных атомных станциях российского дизайна, возводимых Росатомом.

Для справки:

Ускоренное развитие промышленности напрямую зависит от темпов перехода на современную технологическую основу, отечественные цифровые решения. Руководство страны ставит задачу обеспечить массовое внедрение российских ИТ-решений во всех стратегических отраслях. Росатом принимает активное участие в этой работе.

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС