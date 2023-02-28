Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики употребления наркотических средств

Врачи-наркологи бьют тревогу – в России число смертей от наркотиков за три года выросло более чем в два раза.

По данным Росстата, за 2021 год число смертей, связанных с употреблением наркотиков, превысило 10 тысяч и выросло по сравнению с 2020-м на 37%. Люди умирали из-за психических расстройств, случайного отравления, либо отравления с неопределенными намерениями.

Всего от внешних причин в России умерли 139 069 человек – таким образом, на долю смертей от наркотиков приходится 7%.

При этом данные статистики свидетельствуют о том, что в России уменьшается количество людей, попадающих под диспансерное наблюдение.

Вероятнее всего, говорят врачи, многие зависимые просто не обращаются за помощью. А, если речь идет о несовершеннолетних, специалисты вправе оказать ему помощь, только получив письменное согласие от родителей. А последние, как правило, не желают огласки. Таким образом, пациенты сами решают, сколько им лечиться и нужно ли вообще это делать.

Заведующий диспансерно-поликлиническим отделением Смоленского областного наркологического диспансера, врач-психиатр-нарколог Виталий Захарченко назвал средний возраст наркозависимых людей – не старше 35 лет и обратил внимание, что среди молодежи от 15 лет растет интерес к синтетическим наркотикам.

– Этот вид химии вытеснят другие запрещенные вещества. Практически после первого применения человек впадает в бредовое состояние, у него возникают галлюцинации и развивается «интоксикационный» психоз. Такое состояние может привести к непредсказуемому исходу, – прокомментировал Виталий Дмитриевич.

Приобщение к наркотикам у большинства происходит «за компанию», из-за желания казаться старше, для «борьбы с проблемами» или для получения острых ощущений.

После наркоман лишается большинства своих социальных контактов. Из-за нарушения эмоционально-личностной сферы он становится неинтересен бывшим друзьям, а основной предмет его собственных интересов – поиск и употребление очередной дозы.

Поиск денег для покупки наркотиков перемещает людей в криминальные слои общества, а затем толкает на преступления, в том числе и тяжкие.

Гибель от употребления наркотиков наступает очень быстро.

Контактные телефоны для обращения граждан по вопросам оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» и профилактики наркологических расстройств:

8(4812)27-08-28 – регистратура ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический диспансер» с 08.00 до 20.00 понедельник-пятница, с 09.00 до 14.00 – суббота;

8 (4812)38-25-34 – отделение неотложной наркологической помощи ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический диспансер» — круглосуточно.

В районах области необходимо обращаться в регистратуры центральных районных больниц для получения контактных телефонов врачей психиатров-наркологов.