Россия и Китай договорились расширять торгово-экономическое сотрудничество

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, совершившим государственный визит в Москву, отметил крепнущие торговые связи двух стран и подписал с китайским коллегой план развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

По словам российского лидера, Китай занимает позицию ведущего внешнеторгового партнера России. Ожидается, что в нынешнем году РФ и КНР не только выйдут на объем торговли в $200 млрд, но и превзойдут этот рубеж, а Россия будет наращивать поставки продовольствия на китайский рынок.

Также наша страна готова поддержать бизнес КНР по замещению производств, покинувших Россию, и создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути.

Кроме того, по мнению Владимира Путина, Россия и Китай могут стать мировыми лидерами в области ИТ и искусственного интеллекта.

Путин и Си Цзиньпин поручили правительствам своих стран подготовить и утвердить план развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. Они выделили восемь таких ключевых направлений, включая наращивание торговли и повышение уровня финансовой кооперации (в том числе за счет повышения роли национальных валют), укрепление «всеобъемлющего партнерства в сфере энергетики» и усиление промышленной кооперации, а также «существенное повышение» уровня сотрудничества в сельском хозяйстве.

Как вы оцениваете уровень сотрудничества вашего региона с Китаем? Насколько сильны хозяйственные связи с КНР? Есть ли перспективы для дальнейшего расширения взаимодействия вашего региона с китайским бизнесом? Какие сферы наиболее привлекательны для сотрудничества?

Кожанова Ирина Андреевна

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сенатор РФ от Смоленской области

Отношения между Россией и Китаем постепенно выходят на новый уровень. Китай выступает в роли мощного экспортера, готового предложить нашей экономике технологии и большой объём инвестиций, в то время как наша страна может предложить сырье и продовольствие. Модель отношения России и Китая закладывается именно сейчас. Следует всячески стремиться к тому, чтобы экономические отношения между нашими странами строились на формировании в России современной высокотехнологической экономики.

Отношения в науке и образовании с Китаем у нашей страны всегда были на высоком уровне. Значительное количество студентов на регулярной основе посещало Поднебесную для обмена опытом с коллегами, получения знаний. Сегодня более половины студентов выбирает китайский как второй иностранный, несмотря на то, что язык в усвоении довольно сложный. Будем надеяться, что консолидация российских студентов будет расти, а отношения между странами укрепляться и развиваться.

Семченков Юрий Евгеньевич

главный редактор информационного портала SMOLGAZETA.RU

Подписанный Президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином план развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года содержит и положения относительно планируемого роста поставок на китайский рынок продукции российских сельхозпредприятий.

Последние годы Смоленщина всё сильнее оправдывает свое традиционное звание аграрного региона: в Смоленской области действуют предприятия крупных, федерального масштаба, производителей сельскохозяйственной продукции, развиваются новаторские технологии целого ряда аграрных направлений – рыбоводства, выращивания рапса, садоводства, ягодоводства и других.

Региональные власти поддерживают развитие исконно смоленского сельхознаправления – льноводства.

Именно взаимовыгодное сотрудничество в области аграрной сферы могло бы стать основой для построения и укрепления связей между Китаем и Смоленщиной.

Выход смоленских сельхозтоваропроизводителей на китайский рынок сможет стать еще одним стимулом для повышения эффективности смоленских агропромышленных производств: как крупных игроков на сельхозрынке, так и крестьянских (фермерских) хозяйств.

В свою очередь, китайские аграрии могли бы поделиться со смоленскими коллегами опытом и технологиями в том же льнопроизводстве и других сферах сельского хозяйства.