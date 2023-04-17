Голосование стартовало

Уважаемые жители города и района!

Стартовало голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в Смоленской области в 2024 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Думаю, каждому из нас данный вид голосования знаком, так как в городе он проходит уже не в первый раз.

Именно от нашего с вами решения зависит как будет выглядеть парк по ул. Мира, благоустройство которого осуществляется в три этапа. На первом этапе построена вело-лыже-роллерная трасса, пешеходные дорожки, установлены новые осветительные приборы. Второй этап, к реализации которого мы приступим в этом году, включает в себя очистку береговой линии озера, благоустройство набережной, ремонт моста и строительство смотровой площадки. На третьем этапе в парке будут установлены детская и спортивная площадки, пантонный фонтан, малые архитектурные формы, организованы площадки для бизнеса (торговли, летнего кафе и т.п.).

Для участия в онлайн-голосовании необходимо перейти на сайт единой федеральной платформы https://67.gorodsreda.ru и отдать свой голос за один из двух дизайн-проектов. Сделать это может каждый житель города и района старше 14 лет.

Друзья! Важно мнение каждого из вас! Поэтому призываю всех активно включиться в процесс голосования. Город — наш общий дом!

В Сафоновском районе проводится месячник по санитарной очистке и благоустройству территории. Многие предприятия и организации уже включились в работу по наведению порядка.

22 апреля состоится Всероссийский субботник! Призываю трудовые коллективы предприятий, учреждений, жителей многоквартирных домов и частных домовладений показать пример активной гражданской позиции и поучаствовать в субботнике! Давайте вместе сделаем Сафоново чистым и уютным!

Глава муниципального образования

«Сафоновский район» Смоленской области А.И. Лапиков