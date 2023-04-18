﻿Смолянам в прямом эфире рассказали об онлайн-записи к врачу, электронных рецептах и телемедицине

Смолянам в прямом эфире рассказали об онлайн-записи к врачу, электронных рецептах и телемедицине

Центр управления регионом совместно с Администрацией Смоленской области провели прямой эфир, посвященный цифровизации здравоохранения.

На вопросы смолян об электронной записи на приём к врачу, телемедицине и электронных рецептах ответили заместитель начальника Департамента по здравоохранению Татьяна Филатова и директор ОГАУЗ «СОМИАЦ» Андрей Кирпенко.

«Оцифровка» медицины

— Татьяна Юрьевна, расскажите, как идет процесс цифровизации здравоохранения в Смоленской области. Что удалось реализовать в прошлом году?

— В Смоленской области цифровизация осуществляется в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (регпроект «Цифровой контур»). Работа проводится уже не один год. Это оснащение медицинских организаций серверным оборудованием и автоматизированными рабочими местами для медработников, развитие защищенной сети передачи данных, модернизация и развитие медицинских информационных систем, закупка средств криптографической защиты информации и программного обеспечения.

Все территориальные подразделения медорганизаций подключены к защищенной сети передачи данных. Вся сеть подведомственных организаций (на сегодняшний день это 61 областное учреждение здравоохранения) находится в единой медицинской информационной системе. 100% медицинских работников, участвующих в оказании медпомощи, обеспечены электронной подписью.

Также налажено межведомственное электронное взаимодействие: с учреждениями медико-социальной экспертизы, Фондом социального страхования, Единым государственным реестром записей актов гражданского состояния, Федеральным регистром граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение. Это позволяет оперативно в электронном виде передавать документы в иные ведомства, что облегчает пациентам процесс оформления документов.

В этом году мы продолжаем эту работу, уделяя особое внимание качеству. Следует подчеркнуть, что интегрированный показатель «Цифровой зрелости» отрасли «Здравоохранение» региона достиг высоких значений. Смоленская область в 2022 году поднялась во всероссийском рейтинге сразу на 14 позиций, и в настоящее время занимает 25 место в Российской Федерации по показателю «Цифровой зрелости» отрасли «Здравоохранение».

Личный кабинет «Мое здоровье»

— На Едином портале государственных услуг есть личный кабинет пациента «Мое здоровье». Андрей Анатольевич, насколько он популярен у смолян? Какими сервисами с его помощью можно воспользоваться?

— На сегодняшний день в личном кабинете «Мое здоровье» смолянам доступны: запись на прием к врачу и по направлению, на диспансерное наблюдение и вакцинацию, вызов врача на дом, сервис идентификации по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность. С прошлого года доступен сервис электронного прикрепления к поликлинике.

Также набирает обороты услуга получения электронных медицинских документов через личный кабинет. Доля смолян, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента, уже составила 56,2% (плановый показатель на 2022 год – 32%).

В прошлом году сервисами «Мое здоровье» воспользовалось более 215 тысяч смолян, что на 5% больше по сравнению с 2021 годом.

Чтобы воспользоваться сервисом, требуется подтвержденная учетная запись на ЕПГУ. На сайте Госуслуг нужно зайти в личный кабинет «Моё здоровье», выбрать один из разделов и следовать инструкции.

Запись к врачу онлайн

— Расскажите, какими способами смоляне могут записаться к врачу.

— Назначить визит к врачу можно как для себя, так и для ребёнка или родственника. Можно записаться онлайн, используя официальный интернет-портал государственных услуг gosuslugi.ru или региональный портал государственных услуг Смоленской области pgu.admin-smolensk.ru, а также с помощью специальных информационно-справочных терминалов (инфоматов), установленных в учреждениях здравоохранения региона, и через региональный колл-центр по телефону 122. Кроме того, врач сам может записать пациента на повторный прием.

— Как записаться онлайн, например, к терапевту?

— На портале госуслуг в разделе «Здоровье» нужно выбрать услугу «Записаться к врачу». На экране появится список учреждений – следует выбрать нужное (например, поликлинику). Затем выбираем специальность – допустим, терапевт. Найдя в списке врача-специалиста, сразу видим его расписание на две недели вперед и все доступные на текущий момент талончики. Выбираем подходящую дату и время и нажимаем кнопку «Записаться на прием».

О телемедицине и электронных рецептах

— Для чего нужна телемедицина? Как это работает?

— В настоящее время в Смоленской области введена двухуровневая система телемедицины: федеральная и региональная. В прошлом году было проведено 3249 телемедицинских консультаций (ТМК), из них с федеральными национальными медицинскими исследовательскими центрами — 1172. А за январь этого года проведено уже более двух тысяч консультаций. ТМК бывают двух видов: «врач-врач» и «врач-пациент». И если первый вид давно и активно используется в регионе, то внедрение ТМК «врач – пациент» произошло в 2022 году. Благодаря этому в ряде случаев пациентам не нужно лично посещать медорганизацию, стоять очереди в регистратуру и в кабинеты врачей. Подчеркну, что телемедицина не заменяет личного посещения медицинской организации, и решение о таком способе коммуникации с пациентом может принять только врач.

ТМК «врач-пациент» проводится для оценки эффективности лечебных мероприятий, медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента, коррекции ранее назначенного лечения, в том числе формирование электронных рецептов на лекарственные препараты.

— Смоленские врачи начали выписывать электронные рецепты на лекарства. Много ли смолян уже получило такие рецепты?

— В Смоленской области запущен проект с компанией «Первый электронный рецепт» по выписке электронных рецептов на лекарственные препараты. Теперь все врачи региона, используя цифровую подпись, могут выписывать рецепты в электронном виде непосредственно в информационной системе при оформлении карты пациента на приеме.

Пациенты могут скачать в App Store и Google Play мобильное приложение «Мой рецепт». В нем отобразится, в каких аптеках можно получить бесплатно или купить препараты и по какой цене. Для покупки или получения льготного лекарства достаточно показать фармацевту QR-код на экране телефона.

В регионе к системе уже подключены все льготные аптеки и порядка 30% коммерческих. За первый квартал этого года было выписано порядка 700 электронных рецептов.

Запись прямого эфира доступна в группах Смоленской области ВКонтакте (https://vk.com/smolensk) и Одноклассниках (https://ok.ru/smolobl67).