﻿Смоленская область присоединилась к Неделе популяризации донорства крови

По данным Смоленского центра крови, смоляне сдали более 20 тысяч литров крови в прошлом году. Количество донаций крови составило более 10 тысяч, плазмы — 5 818, клеток крови (тромбоцитов) — 1 398. Уже за первый квартал 2023 года собрано более пяти тысяч литров крови.

— Стать донором может каждый гражданин РФ старше 18 лет, не имеющий к этому противопоказаний и прошедший специальное медицинское обследование, — рассказала врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ульяна Чемова. — Женщины могут сдавать кровь до четырех раз в год, мужчины – до пяти. При этом между сеансами должно проходить минимум два месяца.

Государство поддерживает развитие добровольного донорства. По федеральному закону «О донорстве крови и ее компонентов» каждый, кто сдает кровь или ее компоненты, получает бесплатное питание или денежную компенсацию. Кроме того, в день сдачи крови, а также в день связанного с этим медицинского осмотра можно не выходить на работу.

Научными исследованиями и практическими наблюдениями доказано, что сдача крови до 500 мл совершенно безвредна и безопасна для здоровья человека. Периодические донации крови оказывают благоприятное стимулирующее воздействие на организм донора.

Абсолютными противопоказаниями являются: ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные гепатиты, туберкулез, болезни крови, онкологические болезни.

Больше информации о донорстве можно получить в ОГБУЗ «Смоленский центр крови», телефон: +7(4812) 38-18-01 и на портале Службы крови России yadonor.ru, телефон горячей линии: 8-800-333-33-30.