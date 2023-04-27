Эксперты подтвердили безопасность Смоленской АЭС

Комиссия Концерна «Росэнергоатом» завершила целевую проверку состояния безопасности Смоленской АЭС. Смоленские атомщики успешно выдержали «экзамен» на соответствие стандартам безопасности.

Подобные проверки Концерн «Росэнергоатом» проводит на каждой атомной станции России не реже одного раза в пять лет. Они носят системный характер и являются одним из инструментов повышения уровня безопасности АЭС.

В составе комиссии на Смоленской АЭС работали 8 экспертов – представители центрального аппарата Концерна «Росэнергоатом», Балаковской, Ленинградской, Калининской атомных станции и Технологического филиала. В центре их внимания были вопросы управления, организации и эксплуатации атомной станции, оценка результативности действующих на предприятии мер по обеспечению безопасности.

В течение пяти дней эксперты совершали обходы производственных площадок, проверяли состояние энергоблоков и общестанционных объектов, изучали документацию, проводили собеседования и наблюдения за работой персонала.

«Выбранные для проверки темы сейчас наиболее актуальны в Концерне, одна из них – предотвращение неправильных действий персонала. Мы наблюдали, как сотрудники разных смен и цехов выполняли переключения, они продемонстрировали профессионализм и грамотные действия. Атомная станция оставила хорошие впечатления, у коллектива высокий уровень культуры безопасности», – подчеркнул председатель комиссии, главный технолог департамента контроля безопасности и производств Данил Исаев.

Подводя итоги целевой проверки, он отметил приемлемый уровень безопасности Смоленской АЭС, приверженность коллектива принципам открытости и стремление к развитию.

Эксперты выделили ряд положительных практик Смоленской АЭС по обеспечению безопасности, достойных тиражирования на других атомных станциях Концерна. В их числе, опыт смоленских атомщиков по организации производственного контроля состояния безопасности гидротехнических сооружений, а также по профилактике травматизм при обращении с грузоподъемными механизмами. Кроме того, они определили области для улучшений на предприятии.

«Мы благодарны коллегам за оценку труда нашего коллектива и их рекомендации, взгляд со стороны всегда полезен. По результатам проверки разработаем корректирующие мероприятия, которые будут способствовать дальнейшему повышению уровня безопасности Смоленской атомной станции», – подчеркнул и.о. директора Смоленской АЭС Алексей Лещенко.

Справочно:

Сегодня энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС