﻿Местное самоуправление встраивается в единую систему публичной власти





Поправки в Конституцию и принятие закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ запустили процесс встраивания местного самоуправления в единую систему публичной власти.

Муниципальный уровень власти работает непосредственно с людьми, поэтому повышенное внимание к нему объяснимо. Особенно это касается кадрового вопроса на местах. В 2023 году 20 регионах пройдут выборы депутатов местных парламентов, в Хабаровске — прямые выборы мэра. В столицах 12 субъектов выберут новые составы городских парламентов.

Как протекает процесс встраивания муниципальных органов вашего региона в единую систему публичной власти? В чём, по вашему мнению, должны заключаться особенности подготовки кадров для системы местного самоуправления? Какими качествами, на ваш взгляд, должны обладать кандидаты в органы местного самоуправления?

Ульяненкова Елена Александровна

Председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд мира».

Очень сложная тема по организации единого подхода к местному самоуправлению. Где та грань между удельным князьком и полностью зависимым от региона безвольным актором? Сейчас благодаря федеральному законодательству, благодаря изменениям в Конституцию РФ можно надеяться, что этот баланс наконец-то будет найдет и местные администрации начнут раскрывать свой потенциал и работать на благо жителей с повышенной эффективностью. Когда непомерные бесконечные муниципальные полномочия будут подкреплены не только нормативно, но и фактическим финансированием, либо их перераспределением.

Сейчас в нашей стране сложилась патовая ситуация. На местную власть, которая наиболее близка к людям сгружены полномочия по всех хозяйственной деятельности, поселения укрупняются, что является следствием процесса урбанизации, основные налогоплательщики, которые могли бы пополнить бюджеты утекают в крупные агломерации, а местные власти остаются один на один с оставшимися на территории жителями.

Что касается Смоленской области, то ежегодно огромные средства бюджета перераспределяются на поддержку и развитие муниципалитетов, но этого явно недостаточно. Сейчас важно поддержать ту инфраструктуру, которая есть в регионе и именно на решение этих задач направляется финансирование.

Ещё одной болевой точкой является кадровый голод, я много езжу по городам и селам Смоленщины и понимаю, что нам нужны новые подходы к формированию местных администраций, нужно мотивировать молодых людей оставаться в родном краю, вкладывать в него душу и силы, а для этого нужны условия, нужна конкурентная заработная плата, нужны перспективы. Построение такого кадрового механизма залог успеха и развития территорий, когда молодые ребята ворвутся с новыми идеями и взглядами на жизнь.

Крючкова Светлана Алексеевна

Председатель, генеральный директор РСОО «Общество защиты прав потребителей «Фемида»

Проблемы эффективного местного самоуправления всегда были актуальны. В последнее время это стало жизненной необходимостью. Принятие решений для своего населения, проживающего в тех же местах, что и выбранная публичная власть будут более правильными. Местная власть должна способствовать снятию напряженности в обществе и принимать решения, основанные на жизненных потребностях населения.

Именно муниципалитеты отвечают за качество и безопасность жизни граждан в своих границах. Вопрос кадров муниципального уровня имеет место быть. Все-таки они должны быть специалистами, или, по крайней мере, иметь образование, желательно высшее.

В настоящее время готовятся регионы к выборам. Чтобы выборы были легитимные, об этом позаботятся наблюдатели, как от партий, так и общественные наблюдатели. Основное за избирателями, которые должны выбрать достойных претендентов, которые впоследствии будут решать их проблемы.

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

В преддверие Дня местного самоуправления который отмечается 21 апреля в центре губернском, г. Смоленска, произошли награждения лучших работников местного самоуправления! И судя по количеству награждаемых и лиц кто удостоился благодарностей и грамот огромное количество людей! Ранее в 2020 г. Произошли изменения в государственном устройстве Российской Федерации, назрели они давно и на местном уровне! Люди что работают на территории городских и сельских поселений, это грамотные ратующие за свою землю специалисты! И при подготовке такого уровня работников считаю стоит брать выходцев из муниципалитетов которые знают проблемы своего региона! Качества таких работников это компетентность, наличие опыта и знаний необходимые для столь значимого и ответственного уровня! Это люди которые находятся буквально на самом передовом крае работы с населением, именно на них ложится вся ответственность по взаимодействию с гражданами именно к ним обращаются жители в тяжёлой ситуации именно им строить наше будущее и отстаивать проблемы и потребности которые имеются у городских и сельских жителей!