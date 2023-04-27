﻿Неделя популяризации лучших практик укрепления здоровья на рабочих местах





28 апреля в России и других странах отмечается Всемирный день охраны труда.

Важное направление для комфортных условий труда и благоприятной психологической атмосферы в коллективе – внедрение корпоративных программ на предприятиях. Это многомодульные проекты, направленные на профилактику основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний.

Доказано, что корпоративные программы укрепления здоровья на рабочих местах и профилактика заболеваний могут улучшить здоровье работников, сократить расходы работодателя на оказание медицинской и социальной помощи, повысить производительность труда и обеспечить положительный возврат инвестиций, что делает это выгодным как для работников, так и работодателей.

Многие предприятия Смоленской области уже увидели необходимость в таких программах и внедрили их для сохранения здоровья своих сотрудников.

Центры общественного здоровья и медицинской профилактики, которые были созданы по всей России в 2020 году, работают для оказания организационно-методической помощи по созданию и внедрению корпоративных программ укрепления здоровья на рабочих местах.

Сотрудники Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Смоленского врачебно-физкультурного диспансера открыты к сотрудничеству на безвозмездной основе и готовы помочь внести собственный значимый вклад в дело сохранения здоровья и жизни жителей региона. Уважаемые руководители, обращайтесь в Центр общественного здоровья! Сотрудники Центра собрали в библиотеку лучшие практики программ.