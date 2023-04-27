﻿О графике выплат в майские праздники

Отделение СФР по Смоленской области напоминает о графике выплат единого пособия, пенсий и иных социальных выплатах в связи с предстоящими праздничными днями.
О пенсиях
Напомним, что обычно выплаты производятся с 3 по 22 число ежемесячно в соответствии с графиком с доставки на дом (или через кассу), либо перечислением через банки за текущий месяц.
Для тех, кто получает средства через АО «Почта России», выплата будет осуществлена с 3 мая и далее по графику, который установлен отделениями почтовой связи в период нерабочих праздничных дней.
Перечисление пенсий и иных социальных выплат получателям, которые выбрали для доставки кредитные организации (банки), будет осуществлено по следующему графику:
- — за 4 мая 2023 года — 4
О «едином пособии»
Что касается выплат «единого пособия», то график доставки остается прежним: за прошлый месяц перечисления в банк осуществляются 3-го числа каждого месяца.
Таким образом, график перечисления «единого пособия» в мае выглядит так:
— на счет в банке денежные средства за апрель поступят 3-го мая;
— по почте — до 25 числа.
Исключение — перечисление выплаты при первичном назначении: первый платеж перечисляется в течение 5 рабочих дней после назначения пособия, а со второго месяца выплаты производятся за предыдущий месяц в следующем.
О выплатах из средств материнского (семейного) капитала
Так же напоминаем, что с июня 2023 года устанавливается единая дата выплаты из средств материнского капитала по заявлениям на получение ежемесячных выплат до достижения ребенком возраста трех лет.
Выплата будет осуществляться в единый день — 5-го числа месяца, следующего за месяцем, за который она установлена. В случае если 5-ое число месяца совпадает с выходным или праздничным днем, выплата будет произведена в предшествующий рабочий день.
Таким образом, выплаты за май будут осуществлены 5 июня.
По возникающим вопросам о получении пенсий и иных социальных выплат можно обратиться в СФР по бесплатному номеру телефона Контакт-Центра 8-800 100 00 01
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Пресс-служба ОСФР по Смоленской области:
Акопян Аревик Владимировна,
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