Радио «Книга» расскажет о поэтах

На «Радио «Книга» выходит проект «Своими словами», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив @pfci_grants.

Как следует из названия, главная задача проекта – рассказать о происходившем и происходящем на Донбассе на универсальном и общедоступном языке – языке поэзии. Тем более, что именно последние 9 лет с новой силой высветили множество имен по-настоящему талантливых поэтов. Кто-то из них с рождения проживает в Донецке, Луганске, Мариуполе и является летописцем событий. Кто-то не понаслышке знаком с ситуацией потому, что с 2014 года бок-о-бок с нашими защитниками находится на передовой. Кто-то, каждый раз рискуя жизнью, постоянно посещает новые регионы страны, чтобы читать стихи, петь песни, и тем самым поддержать наших ребят. Кого-то ситуация не оставляет равнодушным, потому что оголенный нерв «человека без кожи» не может не реагировать на зверства нацистов и боль людей.

В проекте «Своими словами» звучат стихи Марины Кудимовой @alejpt, Марии Ватутиной @mvatutina, Александра Проханова @aleksandrprohanov, Ефима Бершина, Анны Долгаревой @dolgareva, Ольги Старушко @solono_stihi, Игоря Караулова @karaulovnews, Елены Заславской @zaslavskaja, Анны Ревякиной @annarevyakina Дмитрия Мельникова @Dmitry_Melnikoff_Poetry, Влада Маленко @vmalenko, Арсения Ли @ars_lee, Антона Шагина @AntonShagin, Романа Сорокина @rom4ik_sorokin, Алисы Орловой, Екатерины Ромащук, Дмитрия и Натальи Мурзиных @murzinvirshi, Максима Замшева @zamshev, Александра Пелевина @comradepelevin, Светланы Кековой, Дмитрия Артиса @dm_artis, Ивана Купреянова @kupreyanov. В проект вошло 135 стихов. Программы рассказывают о 49 современных поэтах.

В записи цикла программ приняли участие известные актеры и ведущие дикторы страны. Актер театра и кино Антон Шагин. Актер театра, кино и дубляжа, «голос» Первого канала Алексей Неклюдов. Актриса театра, теле- и радиоведущая Ксения Стриж. Актриса дубляжа, «голос» А. Джоли в России Ольга Зубкова. Заслуженная артистка России, актриса ЦАТРА Людмила Татарова-Джигурда. Актер театра и кино, мастер дубляжа Андрей Филиппак. Киноактриса Ирина Московская. Собственные стихи мастерски прочитали Елена Заславская, Ольга Старушко и Ефим Бершин.

Программы проекта «Своими словами» можно ежедневно услышать в эфире «Радио «Книга» в Москве и Московской области (105,0FM), Смоленске (90,5FM), Тюмени (87,5FM), а также в любое удобное время на сайте radiokniga.com в разделе «Спецпроекты».

Проект «Своими словами» поддержан Президентским фондом культурных инициатив @pfci_grants в рамках 4 специального конкурса 2022 года.