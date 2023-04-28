Смоленская АЭС: более 130 юных десногорцев приняли участие в конкурсе «Охрана труда глазами детей»

На Смоленской АЭС в канун Всемирного Дня охраны труда подвели итоги ежегодного конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей». 18 авторов лучших работ определило жюри под председательством главного инспектора атомной станции Олега Кужаниязова.

Вопросам охраны труда и безопасности на Смоленской АЭС, как и в Росатоме в целом, всегда уделялось и уделяется приоритетное внимание. Основы безопасного поведения атомщики прививают и подрастающему поколению — своим будущим преемникам. Используя творческий подход, с малых лет детей учат беречь жизнь и здоровье свои и окружающих.

Конкурс детских рисунков по охране труда проводится ежегодно с 2014 года. Его организует отдел охраны труда совместно с профсоюзной организацией Смоленской атомной станции. Количество участников конкурса с каждым годом растет.

В 2023 году на творческий конкурс «Охрана труда глазами детей» было представлено 138 работ. Их авторами стали десногорцы в возрасте до 16 лет — воспитанники детских садов, учащиеся школ и Дома детского творчества. Самому юному участнику — 2,5 года.

«Это замечательно, что наши дети с раннего возраста хорошо знают, какие опасности могут подстерегать их дома, по дороге в школу, на детской площадке. Человек, вооруженный знаниями, готов ко всему, а значит его безопасности ничего не угрожает», — подчеркнул председатель профсоюзного комитета Смоленской АЭС Игорь Хомяков.

Проявив талант и фантазию, конкурсанты подготовили самые разнообразные по жанру и исполнению рисунки и даже поделку. Главная их тема — соблюдение правил безопасности детьми и взрослыми самых разных профессий. Большое внимание ребята уделили применению средств индивидуальной защиты, работе на высоте и правилам обращения с электроприборами. Также в своих рисунках юные художники напомнили сверстникам о важности всегда соблюдать правила дорожного движения, быть осторожными на воде, в лесу, при обращении с огнем.

«В каждом рисунке звучит призыв — в любом деле соблюдать правила безопасности, чтобы не допустить получения травм и не нанести вред здоровью. Все конкурсанты большие молодцы! Видно, что ребята очень старались!» — отметила ведущий инженер отдела охраны труда САЭС Наталья Воробьева.

Победителей и призеров конкурса наградили дипломами и подарками от руководства и профсоюза Смоленской АЭС. Отличным бонусом для ребят стало посещение образовательных площадок управления информации и общественных связей Смоленской АЭС — интерактивного зала и музейно-выставочного комплекса, где они узнали много интересных фактов об экологически чистой и безопасной энергии мирного атома.

Справочно:

Диалог с молодежью является одним из ключевых приоритетов государства. Крупнейшие корпорации, такие как «Росатом», уделяют большое внимание работе с подрастающим поколением, которые в скором времени могут стать их работниками. Предприятия, в том числе и Смоленская АЭС, прилагают значительные усилия для ранней профориентации и подготовки кадров, создания специализированных образовательных программ и социальных профориентационных проектов.

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС