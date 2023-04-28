Смоленские атомщики сохранили от вырубки почти 20 деревьев

Смоленские атомщики сохранили от вырубки почти 20 деревьев

На Смоленской АЭС прошла экологическая акция «День макулатуры», в результате которой было собрано и отправлено на вторичную переработку порядка 2 тонн бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства Смоленской АЭС. Акцию поддержали коллективы более 50 подразделений. Специалисты отдела охраны окружающей среды организовали вывоз макулатуры с промплощадки и внешних сооружений предприятия.

Известно, что одна тонна макулатуры сохраняет от вырубки 10 деревьев, которые выделяют кислород для 30 человек, экономит 1000 кВт электроэнергии и 20000 литров пресной воды!

«В прошлом году в «День макулатуры», который мы провели впервые, нам удалось собрать 500 кг бумажной продукции, а всего за 2022 год мы передали на переработку около 5 тонн. Деньги выручили небольшие, но зато какой положительный экологический эффект, ведь макулатура — это такое сырье, которое можно вторично вовлекать в оборот около 5-7 раз, — подчеркнула начальник отдела охраны окружающей среды САЭС Светлана Лубенская.

Самым активным участникам акции вручили памятные сувениры — шоперы, кепки и выполненные из переработанной бумаги ручки и блокноты. Лидерами по количеству сданной макулатуры стали цех обеспечивающих систем (520 кг), отдел инженерно-технической поддержки эксплуатации (около 300 кг), учебно-тренировочное подразделение (230 кг).

Сбор макулатуры — это не разовая акция на Смоленской АЭС. Бумажные отходы подразделениям можно сдавать в любой день, для этого разработаны и внедрены инструкции, памятки, в цехах и на объектах атомной станции оборудованы стационарные места накопления макулатуры, которая затем централизованно передается в специализированную организацию.

Сбор бумажных отходов Смоленская АЭС ведет больше пяти лет, за это время на вторичную переработку отправлено около 12,24 тонн макулатуры. Стоит отметить, что внедрение и использование электронного документооборота, информационных систем поддержки эксплуатации и автоматизация многих производственных процессов на атомной станции позволяет снизить расход бумаги. Канцелярской бумаги в макулатуре оказалось немного, в основном на переработку пошли упаковка из-под оргтехники, компьютеров, папки и журналы.

Вопросы экологии, снижение влияния производства на окружающую среду и сохранения природных экосистем — в числе приоритетов Смоленской АЭС. Смоленские атомщики традиционно участвуют в таких экологических проектах, как «Вода России», «Зеленая весна», в городских субботниках, проводят конкурсы и экоуроки для подрастающего поколения с целью экологического просвещения и воспитания.

Справочно:

Экологические факторы приобретают все большую значимость и учитываются при реализации крупных инвестиционных проектов. Приобретает популярность экологическое поведение, забота об окружающей среде, научно-технические разработки, направленные на сохранение природы.

Экологические тренды 2023 года в России – это Арктическая проблематика, лесовосстановление, бережное использование минеральных ресурсов, сохранение водных ресурсов, климатическая повестка.

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС