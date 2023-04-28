﻿27 апреля отмечается день российского парламентаризма





Несмотря на сложную историю, российский парламентаризм является примером истинной представительной демократии. Это касается не только федерального, но и регионального уровня законодательной власти.

Российская модель парламентаризма сбалансирована и за последние 30 лет неоднократно подтверждала свою эффективность. Изменения, внесенные в Конституцию Российской Федерации в 2020 г., усиливают роль представительных органов в политической системе страны. Особенно — в регионах.

На федеральном и региональном уровнях эффективно функционируют представительные органы власти, которые в полной мере отражают волю большинства граждан России.

Как вы оцениваете состояние отечественного парламентаризма на сегодняшний день? Насколько эффективно работают органы законодательной власти вашего региона? Какие меры, на ваш взгляд, необходимо предпринять для развития российской парламентской системы?

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

27 апреля в 1906 года состоялась торжественное открытие — Государственной Думы Российской Империи. Это стало значительным событием в истории страны, которого ждали миллионы подданных. Еще в августе 1905 г. царь Николая 2 подписал Манифест об учреждении представительного органа государственной власти — Думы, который установил правило: «никакой закон не может воспринять силу без одобрения Государственной думы». Дума из совещательного органа стала органом законодательным. Это был решающий шаг в деле становления свободного общества, избирательные права получили отдельные, категории граждан соответствовавшие ряду критериев: пол, возраст, наличии имущества и прочее. Это был первый шаг к становление демократического общества в России, данная традиция была восстановлена уже в Российской Федерации в декабря 1993 г.

И нам ныне живущим не стоит забывать какой длинный, тернист пусть проделал российский парламентаризм в 20 веке. Сейчас это особая памятная дата, праздник который празднуется во всех представительных учреждениях нашей многонациональной страны. На мой взгляд для улучшения работы российской парламентской системы — необходимо напоминать населению о значение и возможностях данного органа власти. Призывать к активному участию в выборах, различного уровня, осуществлять волеизъявление, с помощью различных вариантов, как ранее использованных и международной практике, так и новых внедряемы в отдельных регионах, в качестве экспериментов. И пусть наш парламентаризм еще только набирает силу, он молод и может совершать ошибки, но лишь вместе мы способны продолжить созидательный труд на благо всего общества и достигнуть поставленной перед нами цели.