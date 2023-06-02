Смоляне могут узнать информацию о поступлении на контрактную службу в официальном профильном сообществе ВКонтакте

В Смоленской области продолжается набор на военную службу по контракту. Стоит отметить, что при заключении контракта предусмотрена единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей, а также еще 150 тысяч рублей при заключении контракта в новом именном воинском подразделении «Кривичи». Кроме этого, гарантируются ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей (при участии в СВО и в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет), ежегодная материальная помощь, полный социальный пакет, статус ветерана боевых действий, дополнительные льготы.

Зарплата и выплаты по должностям:

— от 242 тыс. руб. (заместитель командира взвода-командир отделения)

— от 232 тыс. руб. (командир отделения);

— от 226 тыс. руб. (инструктор штаба).

— от 226 тыс. руб. (начальник радиостанции командно-штабной машины);

— от 216 тыс. руб. (старший сапер)

— от 219 тыс. руб. (старший телефонист);

— от 211 тыс. руб (гранатометчик).

— от 211 тыс. руб. (водитель)

— от 211 тыс. руб. (старший телефонист);

— от 204 тыс. руб (стрелок).

— от 216 тыс. руб (старший водитель-электрик);

— от 211 тыс. руб. (пулеметчик).

Возрастные ограничения — от 18 до 60 лет (до 65 лет на отдельные должности). От подачи документов до отправки в часть — 2 дня.

Узнать дополнительную информацию можно на официальной странице (https://vk.com/povsk_smolensk_67), а также непосредственно в пункте отбора на ул. Маршала Жукова, 12/2, тел. 8(4812) 68-71-88, 68-71-87, 68-71-45 или в военном комиссариате по месту жительства.

По информации Пункта отбора на военную службу по контракту г. Смоленска