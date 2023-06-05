Мы победим – другого не дано

Григорий Кравцов, кавалер ордена «Родительская слава»: я верю, что победа будет за нами

Напомним, в День защиты детей Владимир Путин пообщался с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», — в их числе многодетная семья Кравцовых из Ярцево. Григорий Александрович и Олеся Юрьевна женаты уже почти 30 лет. В их семье 7 детей — четыре сына и три дочери. Глава семейства вот уже несколько месяцев является участником спецоперации. Был ранен, прошел три госпиталя, но прямо сейчас снова хочет вернуться на фронт.

Общаясь с Президентом России Владимиром Путиным, Григорий Кравцов поблагодарил главу государства за оказываемую поддержку семьям участников специальной военной операции.

«Я благодарю за все программы, которые сегодня реализованы и работают по поддержке многодетных семей, по поддержке материнства и детства, по поддержке семей, чьи отцы находятся сегодня в зоне специальной военной операции. Они действительно работают. Находясь там, нам, как говорится, позволено, и мы сконцентрированы на том, чтобы выполнять именно ту задачу, которая там стоит перед нами. За это Вам огромное спасибо, огромная благодарность.

Я верю, что победа будет за нами, мы победим – это однозначно, другого не дано. Я думаю, что наша страна, в конце концов, будет гарантом мира и безопасности для всех народов, всех государств мира!»