Победа будет за нами

Атаман Смоленского казачьего общества, участник СВО Анатолий Миненков рассказал о важности формирования именного воинского подразделения «Кривичи»

Миненков Анатолий Владимирович — атаман Смоленского отдельского казачьего общества, будучи уже ветераном боевых действий в Афганистане, добровольцем отправился в зону СВО. Руководил казачьим батальоном «Ермак», который оборонял участок дороги Белгород — Харьков. Вернувшись, атаман получил статус ветерана боевых действий на Украине.

«Считаю, что в это трудное время долг каждого казака — быть там и защищать интересы нашей Родины. Полностью поддерживаю идею создания именных областных отрядов — это возможность для наших ребят вместе со своими земляками защищать Отечество. Я уверен, что Победа будет за нами! Удачи всем, до встречи на передовых позициях!» — подчеркнул Анатолий Владимирович.