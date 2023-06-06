Спецподразделение «Кривичи»

Артищев Евгений Емельянович, сотник университетского хуторского казачьего общества Смоленского отдела Центрального казачьего войска:

Сейчас в Смоленской области формируется специальное именное подразделение «Кривичи», куда набираются наши земляки – смоляне. Сегодня те, кто защищает наше Отечество, нашу Россию — самоотверженные герои. Уже сейчас они являются примером для подрастающего поколения. Вернувшись, они расскажут им то, что видели и испытали, защищая нашу страну! Победа будет за нами! Да здравствует Великая Россия!