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Спецподразделение «Кривичи»

07.06.2023

Артищев Евгений Емельянович, сотник университетского хуторского казачьего общества Смоленского отдела Центрального казачьего войска:

Сейчас в Смоленской области формируется специальное именное подразделение «Кривичи», куда набираются наши земляки – смоляне. Сегодня те, кто защищает наше Отечество, нашу Россию — самоотверженные герои. Уже сейчас они являются примером для подрастающего поколения. Вернувшись, они расскажут им то, что видели и испытали, защищая нашу страну! Победа будет за нами! Да здравствует Великая Россия!

Опубликовано в категории Приоритеты

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