﻿Смоленская АЭС: волонтеры-атомщики присоединились к Всероссийской экологической акции «Вода России»





60 активистов под эгидой Смоленской станции навели порядок на берегах Десногорского водохранилища. Экологический десант поддержал федеральную акцию «Вода России». В команде волонтерского объединения атомщиков «Протон» работали сотрудники и ветераны, энтузиасты ООО «САЭС-Сервис», очищая живописную местность от накоплений бытового мусора.

«Вода России», являясь частью национального проекта «Экология», признана крупнейшей экологической инициативой в нашей стране, – отметила начальник отдела охраны окружающей среды САЭС Светлана Лубенская. – В десятый, юбилейный год акции было решено навести порядок не только в районе Трояновского водосброса, но и вдоль реки Сельчанки. Очень благодарна всем, кто вносит личный вклад в сохранение природного равновесия и повышение уровня экологической культуры».

Красота Десногорского водохранилища ежегодно привлекает тысячи туристов, рыбаков, спортсменов. Для одних оно – лучшее место отдыха, других радует обилием толстолобика, сазана, амура, судака, щуки и карася, третьих – возможностью тренироваться практически круглый год. А для Смоленской АЭС – это важный ресурс, участвующий в производстве электроэнергии, поддерживающий надежную эксплуатацию энергоблоков.

«Как известно, 80% бытовых отходов, которые скапливаются на берегах, попадают в водоемы, – подчеркнул председатель «Протона» Владимир Муравьев. – Нашей акции мы защитили наше водохранилище от 2,5 тонн мусора. Надеемся, чистота и экологичность будут поддерживаться жителями и гостями города, и последствия отдыха станут попадать исключительно в контейнеры».

Экологические акции – добрая традиция для атомщиков. За год они выходят на субботники не менее пяти раз и организованно приводят в порядок городские общественные пространства и берега водохранилища. В среднем собирают 13 тонн того, что остается от рыбаков и туристов. По словам экологов, в этом году территории выглядят чище.

Эковолонтер со стажем, инженер ООО «Смоленская АЭС-Сервис» Татьяна Ионкина считает, что подобные акции необходимы, они служат примером ответственности. Только лишь экологической политики предприятий недостаточно, чтобы сберечь хрупкий мир природы. Чистый воздух, вода, земля, а значит, здоровье нации зависят от каждого.

По словам заместителя директора Смоленской АЭС Анатолия Терлецкого, задачи в области охраны окружающей среды обретают все большую социальную окрашенность, экологические инициативы стали важными направлениями добровольчества.

«Главный драйвер всех акций – люди, они не только поддерживают предлагаемые полезные идеи, но и генерируют свои, – уверен Анатолий Терлецкий. – Главный тренд в нашем корпоративном волонтерстве – именно инициативы сотрудников. Маленькие инициативы вырастают в масштабные проекты, объединяют сотни людей разного возраста и помогают менять жизнь к лучшему. Так появились не только субботники, но и объединение поисковых отрядов концерна «Росэнергоатом», велосипедное движение, слет «Отечество», который, кстати, во второй половине июня вновь соберет в Десногорске подростков со всей России, и вновь у добровольцев будет много дел».

Справочно

В России значительное внимание уделяется разработке и внедрению новых технологий, направленных на защиту окружающей среды, а инициативы в сфере экологии становятся важными направлениями волонтерской и наставнической деятельности. Госкорпорация «Росатом» и ее предприятия принимают активное участие в этой работе.

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС