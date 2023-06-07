ВНИМАНИЕ!





Сафоновская межрайонная прокуратура сообщает, что 9 июня 2023 года в 11:00 в здании межрайонной прокуратуры, расположенной по адресу: Смоленская область, г. Сафоново, ул. Советская, д. 23, будет проведен личный прием граждан заместителем прокурора Смоленской области Д.С. Тольским.

Кроме того, 9 июня 2023 года в 12:00 Д.С. Тольским будет осуществлен прием граждан в СОГБУ «Издешковский психоневрологический интернат для инвалидов молодого возраста» по адресу: Смоленская область, Сафоновский район, с. Издешково, ул. Пушкина, д. 2.

Гражданам, желающим обратиться на личные приемы, необходимо предварительно записаться по телефонам: 8(48142) 4-29-02, 8(48142) 4-46-64, или в помещении Сафоновской межрайонной прокуратуры по адресу: Смоленская область, г. Сафоново, ул. Советская, д. 23. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.