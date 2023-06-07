Культурный код Смоленска

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История и культура региона, его богатейшее наследие, достопримечательности, святыни и люди, ставшие символами Смоленщины, собраны в едином культурно-просветительском проекте «Культурный код. Смоленск.102.7 FM», реализуемом на радио «Смоленская весна» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ключевые и актуальные понятия, объединяющие проект – семья, Отечество, историческая память, вера, милосердие. Слушатели и читатели познакомятся с историческими и современными примерами любви к Отечеству, которые находят свое отражение в радиопередачах, подкастах и публикациях, размещенных в эфире радио «Смоленская весна», на страницах социальных сетей радиостанции и Смоленской митрополии, на ведущих профильных площадках, в том числе порталах Яндекс.Музыка, их можно прослушать, используя QR-код, который будет опубликован в «Смоленской газете» и на сайте SMOLGAZETA.RU. Чтобы быть ближе и интереснее для вас, уважаемые смоляне, мы провели опрос и определили наиболее значимые темы для нашего проекта. Каждый месяц – новая сквозная тема, посвященная символам Смоленщины.

«Культурный код. Смоленск.102.7 FM» объединяет в себе несколько направлений. Так, если вас интересуют такие мировоззренческие категории как Русский мир и Русский культурный код – слушайте авторские программы Главы Смоленской митрополии «Мысли о главном. Воскресные беседы с митрополитом Исидором» каждое воскресенье в 6:30, 8:30,12:00.

Еще одна радиопрограмма воскресного дня «Подвижники» – рассказы о знаменитых смолянах, святых – великих сынах и дочерях России, о тех, чьи духовные, нравственные и гражданские идеалы, воплощены в трудах и подвигах, – выходит на волне 102,7 FM в 7:30, 9:30, 14:30, 18:30, 22:30.

Для активных жителей и гостей нашего региона будет полезна программа «Место притяжения» – ежемесячные радиопутешествия по знаковым местам Смоленщины, дополненные видеороликами, – максимально яркие и насыщенные программы, способствующие глубокому восприятию рассказов о местах, святынях и людях, ставших символами Смоленщины.

Радиопрограмма «Слова и смыслы» создана для лучшего понимания основ православной веры, непосредственно связанных со сквозными темами проекта. Слушайте каждый вторник в 6:15, 8:15, 12:40, 16:40, 22:40.

И, конечно, всем нам будет интересно узнать о том, как и чем живут смоляне, которые несут свое служение Отечеству в самых разных сферах: в Церкви и Армии, в научных и образовательных организациях, учреждениях культуры, здравоохранения и социальной защиты, творческих союзах и общественных организациях. В интервью речь пойдет о том, какие ценности значимы именно для них, почему они выбрали именно такой путь деятельного служения Отечеству и Смоленщине, своим опытом и идеями с нами поделятся герои программ «Проще говоря».

А для самых маленьких слушателей создана программа «Ладанка». Каждый понедельник в 6:15, 8:15 и 19:40 юные слушатели в доступной и увлекательной форме узнают о духовном и культурно-историческом наследии Смоленского края, самых знаменитых местах и святынях Смоленщины, знаменитых земляках. Предлагаемые выпуски программы «Ладанка» дополнены раскрасками и кроссвордами. Их можно скачать, воспользовавшись QR-кодом, размещенном в печатном издании «Смоленская газета».

Настраивайтесь на 102.7 FM этой весной!