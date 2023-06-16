Мир держится на защитниках

Галина Александровна Осокина

член правления Смоленской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Я восхищаюсь нашей молодежью, их пониманием проблемы и необходимости службы по контракту в Вооруженных Силах РФ. Решиться на такой поступок – это уже настоящее геройство. Подразделение «Кривичи» очень актуально, очень своевременно. На таких молодых людях у нас мир держится, и границы наши незыблемые. Мужчина рождён, чтобы защищать свою страну, наши предки испокон веков никогда не отдавали свою землю. Это наша историческая память, наш генотип, мы не можем по-другому.