﻿Смоленская АЭС: целый месяц в Десногорске будет работать уличная фотовыставка, посвященная основателю атомной отрасли Игорю Курчатову





Выставка «Игорь Курчатов в фотографиях и воспоминаниях современников» представлена на территории музыкальной школы города-спутника Смоленской АЭС Десногорска. Это одно из событий программы «Территория культуры Росатома» и государственного плана мероприятий в честь 120-летнего юбилея выдающегося ученого, одного из организаторов «атомного проекта СССР».

«Экспозиция открыта во всех 28 городах Росатома, в которых госкорпорация ведет активную работу по повышению качества жизни населения, – отметила заместитель начальника управления информации Смоленской станции Татьяна Евсюкова. – На это же ориентирована стартовавшая в 2023 году программа «Люди и города», которая предполагает в том числе формирование современной образовательной среды, раскрывающей потенциал каждого жителя, поддержку различных культурных и исторически важных инициатив. Таким же вопросам большое внимание уделяется и на уровне Правительства РФ».

Основа выставки – редкие фотографии из личного архива Дмитрия Переверзева – помощника Игоря Курчатова. На снимках показан удивительный человек, который был способен шутить над собой, любил животных, жил интересной жизнью и вне науки. Дополняют экспозицию воспоминания друзей и соратников академика.

«Игорь Курчатов прославил отечественную атомную промышленность на весь мир, создал производственную систему, позволившую использовать ядерную энергию для защиты и экономического развития страны, – подчеркнула посетитель выставки Вера Римская, бухгалтер Совета ветеранов Смоленской АЭС. – И подрастающее поколение должно знать о том, что открытия, сделанные под его руководством, помогли России стать великой державой. Спасибо Росатому, что организовывает столь важные выставки, возможно дети возьмут за пример для своего будущего деятельность этого гениального ученого».

Одно из направлений деятельности Игоря Курчатова – атомные станции, использующие ядерную энергию для производства электроэнергии. Сейчас Концерн «Росэнергоатом» эксплуатирует 10 АЭС и плавучую атомную теплоэлектростанцию. Только энергоблоки Смоленской АЭС на 40 лет своей службы выдали свыше 700 млрд киловатт-часов – это достойный вклад в энергобезопасность страны, социальное благополучие города-спутника. Скоро начнется строительство еще более мощных генерирующих мощностей – Смоленской АЭС-2, работа которых обеспечит развитие Десногорска и всего региона на целый век вперед.

Уличная выставка будет открыта до 19 июля. Можно самостоятельно знакомиться с экспозицией или записаться на экскурсию по телефону 8 (48153) 3-36-86, ее проведут сотрудники Историко-краеведческого музея с использованием радио-гида.

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС