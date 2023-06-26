В Смоленской области будет создана интерактивная карта празднования 1160-летия

ВВрио Губернатора Василий Анохин провел установочное заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования в сентябре этого года 1160-летия со дня основания города Смоленска и 80-летия со дня освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков.

Оргкомитет создан по поручению Василия Анохина для подготовки празднования знаменательных дат. В него вошли представители общественных и деловых кругов, государственных органов, Смоленской епархии, молодежных и волонтерских объединений.

Василий Анохин поручил создать одностраничный сайт с интерактивной событийной картой, где смоляне и гости города смогут ознакомиться с запланированными мероприятиями, локациями, датами их проведения.

Глава региона подчеркнул, что празднование 1160-летия Смоленска не следует ограничивать городскими границами. Еще один принципиальный аспект – идеология празднования.

Василий Анохин: Важно четко понимать идеологию, которой будут пропитаны праздничные мероприятия. Уверен, что сама уникальная история Смоленской Земли, страницы ее героического прошлого и настоящего, которые преисполнены примеров мужества, доблести, отваги смолян – защитников Отечества должны стать основой и лейтмотивом праздничных мероприятий. Это будет данью памяти героев поколения победителей и освободителей, а также нашей поддержкой участников специальной военной операции.

Полагаю, что празднование 1160-летия Смоленска не следует ограничивать городскими границами. Он является столицей региона, городом боевой и трудовой славы России, поэтому вполне логично, чтобы и в муниципальных образованиях состоялись торжества в честь этого славного юбилея.

В оргкомитет вошли представители широких общественных и деловых кругов, государственных органов, Смоленской епархии. Считаю такой подход абсолютно верным, позволяющим учесть мнение как можно большего числа смолян из самых разных сфер деятельности.

Вижу серьезную и весомую роль бизнеса, причем независимо от его масштабов – будь то крупная компания или малое предпринимательство. Ведь задача юбилеев состоит далеко не в проведении пышных торжеств. Нам нужно использовать этот период, чтобы консолидированными силами привести в порядок, благоустроить окружающие нас территории как в областном центре, так и в муниципалитетах – возле предприятий, организаций, социальных и культурных объектов, торговых центров и магазинов, мест отдыха и занятий спортом, памятных мест. Смоленщина – наш общий дом, который требует постоянного внимания и заботливого отношения, хозяйского подхода со стороны жителей, каждого из нас.

Глава региона также поручил обязательно включить в канву празднования спортивные мероприятия на профессиональных площадках, в полной мере задействовать профессиональную спортивную инфраструктуру — ФОКи и т.д.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Текущая политическая повестка, безусловно, не должна отодвигать на второй план вопросы, связанные с празднованием 1160-летия Смоленска. Следует вспомнить как о позитивных моментах подготовки к 1150-летнему юбилею Смоленска (обновление фасадов зданий в Смоленске, строительство новых сооружений), так и о негативных (медленная реализация проектов, нарушения в ходе реализации проектов). Стоит учесть этот опыт в работе по подготовке к 1160-летию. Времени остаётся немного, но есть возможность подготовить и провести юбилейные мероприятия на достойном уровне. 1160-летие — хороший повод напомнить о славной истории Смоленска и Смоленщины, обратить внимание на необходимость сохранения и реконструкции памятников истории и культуры. Юбилейные мероприятия и соответствующая рекламная кампания могут быть использованы для продвижения туристического потенциала региона и привлечения в регион туристов из сопредельных регионов. Неплохо, что будет создана интерактивная карта празднования, эта идея хорошо ложится в концепцию цифровизации общественных пространств. Жителям города будет удобнее следить за праздничными мероприятиями и выбрать те мероприятия, в которых им хотелось бы принять участие, а гости города смогут быстро найти локации, где планируется проведение мероприятий.

Проскурнина Марина Георгиевна

Член Общественной палаты Российской Федерации, член Общественной палаты Смоленской области, председатель Смоленского областного отделения Союза журналистов России, эксперт Ассоциации НОМ, главный редактор СОГУП» Центральная объединенная редакция»

В этом году наша Смоленщина отмечает две славных даты — 1160-летие со дня основания города Смоленска и 80-летие со дня освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков.

Смоленская земля – земля настоящих героев и истинных патриотов своей Родины. Не раз первой она вставала на пути врага, преграждая ему путь в самое сердце Родины. Не раз ее славные защитники доказывали своим беспримерным мужеством верность своей Отчизне. И нынешние важные даты – прекрасная возможность вспомнить историю нашей многострадальной земли. Отдать дань памяти всем ее защитникам, порадоваться нашим успехам и достижениям.

Создание интерактивной событийной карты по поручению врио Губернатора Василия Анохина, которое он дал на заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования этих важных дат, позволит увеличить число жителей региона, которые посетят праздничные мероприятия.

Ни для кого не секрет, что информация правит миром. Чем больше будет представлено информации о том, где и на каких площадках будут проходить мероприятия, тем больше людей смогут выбрать для себя наиболее понравившиеся и посетить их с друзьями или всей семьей.

Замечательно, что праздничные мероприятия будут проходить на протяжении нескольких месяцев, а не только накануне и непосредственно в Дни торжеств.

Для меня, как для сельского жителя, вдвойне важно, что торжественные мероприятия будут проходить и на территории муниципалитетов.

Можно сказать, что этот год на Смоленщине пройдет под знаком славных дат в ее истории.

Смоленск –столица нашего региона, мы все гордимся его славными достижениями и радоваться тоже будем вместе. И дань памяти защитникам нашей Родины будем отдавать все вместе.

Считается, что воспитывать молодежь нужно на личном примере. У нас есть еще одна воможность рассказать нашим детям и внукам об истории нашего региона, о вкладе его в историю всей страны.

Патриотами не рождаются, патриотами становятся. Я всё больше убеждаюсь в том, что подрастающее поколение надо учить любить — любить близких и родной дом, окружающую природу и страну, в которой мы все появились на свет и до сих пор живём. А еще беззаветно любить свою малую родину, место, где ты появился на земле.

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

В этом году намечается празднование памятной даты — 1160-летия со дня основания города Смоленска, а также 80-летия со дня освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. И память о таких исторических событиях сохраняется в сердцах смолян и жителей региона. Но для обобщения информации и доведения ее до общественности, кончено, необходима единая база, где можно будет ознакомиться не только со всеми историческими и памятными местами Смоленщины, а так же узнать все о графике празднования и том, что запланировано, где и когда будет проводится.

Вообще, в сравнении с празднованием 1150-летия хочется надеяться, что местные власти, совместно с культурными и интеллектуальными силами города — сделают все возможное для популизации информации о нашем славном и героическом регионе, что будут выпущены новые книги, или переиздаются старые (сейчас огромная проблема с хорошими и интересными книгами краеведческой направленности), будут восстановлены или обновлены информационные стенды в самом центре, а так же появятся новые памятники и арт-объекты, согласованные с местными жителями и увековечивающие такие памятные юбилеи в жизни Смоленской области.

Помниться в 2013 г. автору этих строк довелось видеть медаль посвященную 1150-летию Смоленска, было б прекрасно возобновить эту славную традицию или выпустить монету или жетон с памятными датами, дабы гости области и сами местные жители смогли сохранить что-то вещественное о таких торжественных датах, возможно вручать при проведении памятных мероприятий или награждать гостей региона. Уверен, что все пожелания жителей и гостей будут услышаны и нас ждут незабываемые и праздничные юбилейные даты.