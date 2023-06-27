﻿Врио Губернатора Смоленской области подписал соглашения с предприятиями АПК на Петербургском международном экономическом форуме





Глава региона Василий Анохин заключил инвестиционные соглашения о реализации проектов в агропромышленном секторе на территории Руднянского, Ярцевского и Сафоновского районов области в рамках ПМЭФ-2023.

В Руднянском районе ООО «СТ» планирует вести добычу торфа и его дальнейшую глубокую переработку. Соглашение направлено на сотрудничество в рамках разработки торфяного месторождения «Чистик» на территории Чистиковского сельского поселения. Предприятие будет выпускать органические удобрения, топливные энергетические брикеты и пеллеты из торфа для промышленных котельных и частных домохозяйств. Объем инвестиций проекта составит 200 млн. руб.

Также подписано соглашение с компанией «ЗОЛОТАЯ НИВА» о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по расширению молочных ферм на территории Сафоновского и Ярцевского районов. Общий объем инвестиций составит более 3,5 млрд. рублей. Проект направлен на увеличение поголовья фуражного стада молочного КРС с последующим расширением производства молока и мяса, а также на создание производства качественного племенного молодняка.

В рамках проекта запланировано строительство двух коровников, кормового центра с площадками для хранения, доильного молочного блока с системой сбора и охлаждения молока, дворов для выращивания племенных нетелей и молодняка, а также площадок для сельскохозяйственной техники. Помимо строительства новых производственных объектов планируется модернизация действующего доильного зала и переоборудование имеющихся помещений.

В настоящее время осуществляется разработка проектно-сметной документации, выбор поставщиков оборудования и техники, а также оформление земель, необходимых для реализации проекта.

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

В начале нового тысячелетия хочется видеть возрождение промышленности и сельского хозяйства региона. Сейчас, когда в область пришёл новый хозяин и выделяются значительные денежные средства на развития края, жители с надёжной ожидают, что это позволит создать рабочие места, предотвратив отток населения, будут возрождены забытые промыслы и производство товаров, которыми славился регион!

Смоляне и гости области смогут приобретать здоровую и экологически чистую продукцию, способную конкурировать с иными продуктами и товарами!

Понажев Юрий Олегович

Юрист

В последние годы проблемам агропромышленного комплекса в Смоленской области уделяется особое внимание. Наметилась явная тенденция к росту посевных площадей, что видно не только из статистических отчётов, но можно заметить и проезжая по районам области. Как следствие, и урожай по итогам прошлого года стал наибольшим с 1997 года, что можно считать заметным достижением. Успехи есть и в льноводстве, они проявляются, например, в росте экспорта продукции за рубеж, в том числе в Китай и Сербию. На территории области осуществляют деятельность как крупные холдинги, так и небольшие хозяйства. Конечно, всё вышесказанное не означает, что проблем на селе нет. Сельское хозяйство в нечернозёмной зоне априори не может быть таким прибыльным, как в более южных регионах страны. Поэтому так важно оказывать селу государственную поддержку, а не отдавать существование села на откуп рыночной стихии, которая может привести лишь к вымиранию деревень, закрытию учреждений медицины и образования на селе, ликвидации сельскохозяйственных предприятий. Подписанные на ПМЭФ-2023 соглашения в сфере АПК должны сыграть важную роль в развитии сельского хозяйства Смоленщины. Проект по расширению молочных ферм в Сафоновском и Ярцевском районах, предложенный холдингом «Золотая нива», актуален для региона потому, что обеспеченность смолян молоком ниже, чем иными продуктами. По яйцам и мясу регион вышел на полную самообеспеченность, а вот молоком регион обеспечен только на 65%. Поэтому реализация проекта «Золотой нивы» должна задать положительную динамику по обеспечению смолян молочной продукцией. Проект ООО «СТ» по выпуску пеллетов и топливных брикетов является очень перспективным. Пеллеты — современный и экологичный вид топлива с минимальным уровне выбросов углекислого газа в атмосферу. Отлично, что в Смоленской области будет реализован такой перспективный проект по производству биотоплива.