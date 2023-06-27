﻿В Десногорске впервые прошло Первенство по гребле на сап-бордах





В акватории Десногорска в День молодежи состоялись первые соревнования среди сап-бордистов. Их организовали Смоленская АЭС и профсоюз атомной станции. Попробовать свои силы решились более двух десятков спортсменов, среди которых были взрослые и дети.

«По инициативе директора Смоленской АЭС Павла Алексеевича Лубенского мы приобрели эти замечательные доски и наконец-то решили провести первое соревнование такого масштаба, — отметил председатель ППО Игорь Хомяков. — Наверное, кто-то будет разочарован тем, что дистанция всего одна — 200 метров. Уверяю вас, в следующий раз все будет гораздо сложнее . Желаю всем легкой воды и если падать, то красиво. Пусть победит сильнейший!

Генеральный директор Центра современных спортивных технологий концерна «Росэнергоатом», советник министра спорта РФ Сергей Фомин, приветствуя спортсменов, пожелал, чтобы первые состязания по сапсерфингу стали новым шагом в развитии этого прекрасного вида спорта в Десногорске, в том числе и среди подрастающего поколения.

Сапсерфинг – популярный и распространенный вид отдыха на воде. В Десногорске наряду с греблей на лодках «дракон», байдарках и каноэ он постепенно набирает популярность. На первых соревнованиях преодолевать дистанцию можно было в меру своих возможностей и умений: лежа, сидя, стоя на доске, главное — благополучно финишировать на время.

«Посоревноваться пришли и те, кто всего несколько раз стоял на доске, и кто уже давно освоил этот вид спорта, у всех есть и чувство воды, и умение держать баланс. Самое главное, что помимо хорошей физической закалки сапсерфинг — это отличная возможность отвлечься от повседневных забот, получить заряд драйва и положительных эмоций, а также найти друзей и единомышленников, ведь спорт всегда сближает», — отметил тренер секции Эдуард Павловский.

Победителями соревнований стали Андрей Кукушкин, Антон Гаврютин, Анна Ракова, Надежда Иленко, на 2 месте — Дмитрий Леонов, Дмитрий Раков, Юлия Поршина и Светлана Волкович. Третью ступеньку пьедестала почета заняли Павел Скопинцев, Александр Барбаков, Елена Шевченко и Марина Михальчик.

«Меня всегда привлекали водные виды спорта, поэтому увидев объявление профсоюза Смоленской АЭС о наборе в секцию, решила попробовать свои силы, с собою позвала дочь и коллегу, — поделилась Светлана Волкович. — Сегодня я стала серебряным призером, чему очень рада, если учесть, что на воде тренировалась всего три раза. Сейчас поняла, что нужно усилить нагрузки на руки, ноги, верхнюю часть корпуса и почаще выходить на воду, чтобы улучшить свой спортивный результат».

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС