﻿13 литров крови сдали смоленские атомщики в рамках донорской акции

24 июня состоялась выездная донорская акция работников предприятий атомной промышленности, расположенных на территории Десногорска. Организаторам акции выступили участники волонтерского объединения атомщиков «Протон» при поддержке Первичной профсоюзной организации Смоленской АЭС.
К поездке в Смоленский центр крови корпоративные волонтеры приглашали сотрудников Смоленской атомной станции и подрядных организаций. По итогу в акции приняло участие 29 человек. Семь из них стали донорами первый раз. Все они сдали 13 литров крови.
«Выездная акция проводится впервые, но, я надеюсь, она станет доброй традицией. Думаю, что с остальными участниками в этом вопросе мы сошлись во мнении. Ведь первое, о чем они спросили в начале нашей поездки — «Когда следующая?», — поделилась Юлия Леонова координатор акции, участница ВО «Протон», сотрудница Смоленской АЭС.
Не смотря на обилие новичков донорского дела, суммарное число донаций участников акции превысило 500. В донорской книжке инженера по ремонту и наладке электроэнергетического оборудования Смоленской АЭС Анатолия Лахтина зафиксировано 99 донаций. Он выполнил «норматив» почетного донора, который составляет 40 кроводач, уже 2 с половиной раза и на этом останавливаться не собирается: «Перед самим собой я поставил цель осуществить 120 донаций и выполнить «почетный норматив» трижды. Надеюсь, свой юбилейный сотый раз я встречу уже во второй выездной акции организаторов. Ведь это так здорово, что у нас появилась возможность сдавать кровь в выходной, вместе с коллегами и единомышленниками».
Выездная донорская акция стала новым форматом участия смоленских атомщиков в дивизиональных и региональных мероприятиях. Так, Концерн «Росэнергоатом» ежегодно инициирует дивизиональные Дни доноров на предприятиях контура. С 2008 года в Росатоме реализуется проект «Пульсация», в рамках которого несколько раз в год проводятся донорские акции. Проект направлен на популяризацию донорства крови и её компонентов среди работников предприятий атомной отрасли, а также пропаганды здорового образа жизни. Ведь донор — это Человек, который не только думает о окружающих, но и заботится о своем здоровье.
Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС
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